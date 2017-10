Cum recunoşti consumatorul de droguri

Cum recunoști consumatorul de droguri

Ați observat că, în ultima perioadă, fiul sau fiica dvs. are o atitudine agresivă, a slăbit foarte mult și are ochii injectați? Acestea sunt semnale care ar trebui să vă atragă atenția, căci pot fi indicii ale consumului de droguri. Comisarul șef Cristian Oprișan, șeful Centrului Regional Antidrog, vă sfătuiește cum să procedați pentru a vă scăpa copilul de dependență.Etnobotanicele (cum sunt cunoscute, popular, substanțele psihoactive) și canabisul - acestea sunt drogurile preferate de constănțeni, după cum reiese din centralizarea realizată la nivelul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, iar metoda de folosire a drogurilor este fumatul. În aceste condiții, a subliniat comisarul șef Cristian Oprișan, șeful centrului, tratamentul pentru a scăpa de adicție constă în consiliere psihologică.Procesul terapeutic este, însă, de durată. Prima etapă revine părinților sau rudelor, care trebuie să recunoască semnele consumului de stupefiante.„Rolul familiei este foarte important, atât în depistarea consumului de droguri, cât și ulterior, în timpul tratamentului. Rudele sunt primele care văd semnele: consumatorul de droguri își schimbă comportamentul, are o atitudine agresivă, se izolează de toată lumea, nu se mai înțelege nimeni cu el. De asemenea, nu mai mănâncă, slăbește foarte mult, are ochii injectați, își pierde interesul pentru școală sau pentru alte activități care-l pasionau. Și, totodată, rudele constată că încep să dispară bani din casă”, a explicat comisarul șef Oprișan.Fără certuri și reproșuri!Primul impuls al părinților sau al celorlalte rude, când descoperă că au în casă un consumator de droguri, este să-i facă reproșuri. Nu este atitudinea corectă, atrage atenția reprezentantul centrului, căci astfel nu reușesc decât să-l îndepărteze, să creeze o atmosferă ostilă în casă, iar reacția consumatorului de droguri va fi de înstrăinare de familie.„Aceste familii trăiesc o dramă. Le este greu, nu știu cum să reacționeze, ce să-i spună consumatorului, cum să-l convingă să renunțe. Aici intervenim noi, iar constănțenii trebuie să știe că pot să apeleze la noi pentru terapie, pentru sfaturi, pentru orice nelămurire au. Noi consiliem familiile cum să procedeze, cum să-i abordeze. În primul rând, dacă descoperă că fiul sau fiica lor se droghează, nu este o soluție să înceapă să-i reproșeze. Trebuie punctate aspectele pozitive, care sunt diferite de la o persoană la alta. De aceea, le transmitem să vină să vorbească cu psihologii noștri, care-i vor îndruma”, a subliniat reprezentantul centrului.Ulterior, de comun acord, părinții și psihologii decid cum vor acționa pentru reabilitarea consumatorului de droguri. „Primele dăți, consumatorii de droguri vin forțați la noi. Dar, pe parcurs, conștientizează cât de rău își fac și vin de bună voie. Momentul cheie este cel în care conștientizează că din cauza drogurilor s-au îndepărtat de prieteni dragi, din cauza lor nu se mai pot implica în activitățile care-i pasionau”, a afirmat polițistul. Și, ceea ce trebuie să știe familiile, este că nu trebuie să scoată bani din buzunar pentru consultarea specialiștilor Centrului Antidrog. „Ni s-a întâmplat ca lumea să ne întrebe dacă serviciile oferite de noi sunt decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate”, a mărturisit cms. șef Cristian Oprișan.Dacă aveți nevoie de sprijin, vă puteți adresa specialiștilor Centrului Regional Antidrog Constanța, situat pe strada Mimozelor sau la numerele de telefon 0241.555.105 ori TEL VERDE 0800.8700.700.