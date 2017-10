Cum reacţionează pietonii când sunt amendaţi

Nervi, jigniri și frustrare

Cum reacționează pietonii când sunt amendați

Pietoni supărați, nervi întinși la maxim și amenzi - cam așa se poate descrie ziua de ieri pe strada Theodor Burada din municipiul Constanța. Rutieriștii constănțeni au început o acțiune pentru depistarea și sancționarea cetățenilor care traverseazăprin loc nepermis.Polițiștii Serviciului Rutier Constanța acționează, până duminică, pentru „cumințirea” celor care traversează strada prin loc nepermis. Majoritatea pietonilor însă au fost extrem de supărați și nu au înțeles de ce li se întâmplă tocmai lor așa ceva. Ba mai mult, câteva persoane le-au atras atenția rutieriștilor cu privire la mașinile parcate și chiar le-au cerut să amplaseze treceri de pietoni pentru a nu încălca legea.„Păi unde sunt trecerile de pietoni? Sunt la o sută de metri de aici. Este autogară, nu e vina mea că nu e trecere de pietoni și aici. Mă grăbeam, ce era să fac?”, exclama o tânără supărată pentru că a fost sancționată.„Cine greșește pentru prima oară este iertat“Puțini dintre cei prinși pe picior greșit și-au recunoscut vina, mai toți încercând, prin diferite mijloace, să scape basma curată. Este și cazul unei doamne care, deși i-a observat pe rutieriști de dinainte să traverseze, s-a gândit că nu i se poate întâmpla chiar ei așa ceva.„E pentru prima dată când fac așa ceva. Nu puteți să faceți cumva să treceți cu vederea? Cine greșește pentru prima oară este iertat, eu așa știu. Nu puteți să-mi dați doar un avertisment?”, îi ruga femeia pe rutieriști, însă aceștia nu s-au lăsat înduplecați.A aruncat procesul verbalSpiritele s-au încins atunci când o femeie s-a dat jos din taxi și, fără nicio problemă, a traversat strada chiar sub ochii polițiștilor. Femeia nici nu a vrut să audă de amenzi și a început să se certe cu polițiștii, ca și cum aceștia făceau o nedreptate.„Ce să fac eu cu procesul verbal? Pentru ce? Unde este parcată mașina voastră (a polițiștilor rutieri - n.r.)? E corect? Dacă eu parcam acolo, veneați imediat peste mine. Ia arătați-mi dumneavoastră pe unde trec dacă mașina asta e aici? Unde e trecerea de pietoni? Vedeți unde e? Cu ce am greșit? Am coborât din taxi și am traversat. Ce am făcut? Ia uitați ce fac eu cu amenda!”, se agita o femeie din Valu lui Traian, care a dat cu procesul verbal de pământ.Șapte morți din cauza indisciplinei pietonale„De la începutul anului până în prezent, pe raza județului Constanța s-au produs 106 accidente din cauza indisciplinei pietonale, soldate cu 7 persoane decedate, 18 rănite grav și 83 rănite ușor”, precizează Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța.De asemenea, de la începutul anului, au fost sancționați 13.300 de pietoni, amenda fiind între două și trei puncte de amendă, a câte 80 de lei fiecare, cu posibilitatea de a plăti jumătate în 48 de ore lucrătoare.