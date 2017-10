Cum primeşti despăgubiri dacă ţi-au fost vandalizate bunurile

Cum primești despăgubiri dacă ți-au fost vandalizate bunurile

Dacă în urma unor greve, revolte sau pur și simplu unor încăierări v-ați găsit mașina sau magazinul vandalizate, prima reacție este de a suna la compania la care este asigurat bunul distrus pentru a vă recupera dauna. Însă ce se întâmplă dacă asiguratorul refuză să acopere avariile produse mașinilor sau altor bunuri?Prin Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor sunt reglementate situațiile în care statul român poate acorda așa-numitele „compensații financiare” pentru victimele unor infracțiuni. Bineînțeles, pentru a beneficia de prevederile acestei legi este necesară parcurgerea anumitor etape.Ce condiții trebuie îndeplinitePrima condiție constă în sesizarea organului de cercetare penală cu o plângere prin care este descrisă vătămarea care vi s-a cauzat prin infracțiune. Conform acestei legi, o astfel de plângere trebuie să fie depusă în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii. Plângerea poate fi depusă la secția de poliție în raza căreia s-a săvârșit fapta sau la secția de poliție în circumscripția căreia domiciliază persoana vătămată.Prejudiciile materiale suferite trebuie să rezulte din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii.Ulterior demarării procedurii penale, în situația în care făptuitorul este cunoscut, este esențial ca persoana vătămată să solicite recuperarea pagubei de la învinuit/ inculpat. O astfel de cerere se poate face în tot cursul urmăririi penale sau in instanța de judecată până la citirea actului de sesizare.Ce se întâmplă după terminarea procesuluiDupă ce s-a finalizat procesul penal fie printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată, fie prin ordonanța procurorului, victima trebuie să declanșeze o nouă acțiune la Tribunalul în a cărei circumscripție persoana vătămată își are domiciliul, care să aibă drept obiect acordarea compensațiilor financiare, conform dispozițiilor Legii nr. 211/2004. Hotărârea este atacabilă cu recurs la Curtea de Apel, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii.Din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, banii vor fi primiți în termen de 15 zile, suma fiind asigurată de compartimentele financiare ale Tribunalelor.Dispozițiile Legii nr. 211/2004 se aplică și dacă făptuitorul este necunoscut, caz în care cererea pentru acordarea compensațiilor trebuie formulată de persoana vătămată în termen de trei ani de la data suferirii prejudiciului.În situația în care făptuitorul este cunoscut, cererea pentru acordarea compensațiilor financiare se prescrie într-un termen de un an de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești/ordonanței Parchetului.Cât primește persoana vătămatăConform dispozițiilor Legii 211/2004, cuantumul compensațiilor financiare pentru prejudiciile suferite prin distrugerea bunurilor ca urmare a infracțiunilor de violență este echivalent cu 10 salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de compensație financiară.În cazul în care persoana vătămată a obținut o despăgubire parțială de la făptuitor (când acesta este cunoscut) sau de la asigurator, aceste sume vor fi scăzute obligatoriu din cuantumul compensațiilor financiare, reglementat de Legea 211/2004.