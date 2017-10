Cum poţi să devii scafandru. „E o meserie grea, nu o poate face oricine!“

Cum poți să devii scafandru. „E o meserie grea, nu o poate face oricine!“

Meseria de scafandru este o provocare continuă, un test de rezistență zilnică, însă merită - mărturisesc scafandrii constănțeni.Munca lor implică multă pregătire fizică, dar și psihică, zeci de ore de stat în apă pe săptămână și capacitatea de a lua decizii „la limită“.„Este o meserie destul de grea, pe care nu o poate face oricine”, mărturisesc scafandrii constănțeni. Asta pentru că testele de rezistență fizică sunt extrem de complexe și au bareme ridicate. De obicei, doar jumătate dintre cei care aplică la un astfel de curs reușesc să-și ia brevetul de scafandru.Jumătate dintre ei reușescTeoretic, oricine poate deveni scafandru, indiferent dacă este vorba despre cadre militare sau civili.„Un scafandru, în funcție de categoria din care face parte, are la dispoziție mai multe opțiuni. Dacă este cadru militar va trebui să facă un raport pentru a se înscrie la cursuri, iar dacă trece prin toate treptele pentru a deveni scafandru se poate muta într-o unitate de scafandri. Dacă un civil vrea să urmeze profesia de scafandru va trebui să se înscrie la un curs, la Centrul de Scafandri. Candidatul va trebui să treacă printr-o vizită medicală destul de complexă, după care se dau anumite probe de admitere la curs, probe fizice, psihologice, testele de barocameră. De obicei, rata de promovabilitate este în jur de 50%”, mărturisește cpt. comandor Nicolae Chiripuci din cadrul Centrului de Scafandri Constanța.Opt săptămâni intenseCursul de inițiere durează opt săptămâni, în care fiecare dintre candidați trebuie să demonstreze că are aptitudini pentru un bun scafandru - dacă nu, este eliminat.„Primele trei săptămâni sunt de înot, pregătire fizică și teorie, o săptămână de scufundări în bazin și apoi urmează scufundările în mare, pe timp de zi, noapte, indiferent de condiții. Pe parcursul celor opt săptămâni se întâmplă ca cei înscriși să renunțe, să își dea seama că nu este pentru ei sau se întâmplă să fie eliminați. Asta pentru că după primele trei săptămâni se dau niște probe de admitere la scufundare, iar ca să le treci trebuie să ai anumite aptitudini, să știi să înoți, pentru că noi nu-i învățăm să înoate, ci le adaptăm organismul la mediul acvatic și îi ajutăm să se dezvolte. La sfârșitul cursului se dau anumite evaluări, iar cei care le trec primesc brevetul de scafandru, dar și un certificat care este valabil oriunde în Uniunea Europeană”, precizează cpt. Comandor Chiripuci.Ce se învață la acest curs?Mulți scafandri spun că este mult mai rentabil să devii scafandru civil, să te angajezi la diferite firme și să efectuezi lucrări subacvatice. Însă motivul pentru care mulți rămân în armată este, în primul rând, stabilitatea. Pe lângă acestea, scafandrii mărturisesc faptul că militarii își respectă oamenii și programul, nu îi suprasolicită, iar salariul, deși nu este unul extraordinar, este suficient pentru a-ți iubi în continuare meseria. În schimb, scafandrii civili sunt extenuați până la epuizare, iar în câțiva ani de muncă începi să ai probleme de sănătate și nu puțini au fost cei care au surzit, pentru că nu se respectă orele de muncă și nici protocoalele.„La acest prim curs înveți să te scufunzi, capeți competențele de bază, folosirea echipamentului, respirația în tandem, pregătirea, întreținerea, exploatarea echipamentului, înveți flotabilitatea între ape, înveți să faci diferite lucrări sub apă, inspecții subac-vatice, exerciții pentru construcții și lucrări mecanice, competențe de bază pentru un scafandru. Acesta este cursul pe care îl face orice candidat, indiferent dacă este militar sau civil. Apoi, pentru militari se fac alte cursuri, înveți să folosești scufundarea în scopuri militare, căutare-descoperire mine, misiuni cu caracter deosebit, forțe speciale. Însă pentru civili îți trebuie acest curs, cu care poți să lucrezi până la 40 de metri”, conchide Nicolae Chiripuci.