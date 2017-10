Cum poţi deveni „pistolar“ de Constanţa

Cum poți deveni „pistolar“ de Constanța

Deținerea unei arme pentru autoapărare este o responsabilitate enormă. Înainte de a face acest pas, trebuie să fii sigur că poți avea grijă de o armă și o vei folosi doar în situații excepționale. Altfel, poți ajunge la închisoare. Iată care sunt condițiile în care poți deține o armă și cum anume ai voie să o folosești.Decizia de a cumpăra un pistol și de a deveni astfel un deținător legal trebuie să vină după o analiză serioasă, sinceră și responsabilă.Pentru a obține o armă neletală, cu aer comprimat și cu bilă de cauciuc, condițiile sunt mai puțin stricte, în sensul că nu mai este nevoie de absolvirea unui curs privind folosirea armelor. În rest, condițiile sunt aceleași ca la armele letale de foc, inclusiv certificatul medical și avizul psihologic. Permisele de port-armă trebuie avizate la fiecare cinci ani de Poliție. În primul rând, trebuie să știi că un cetățean normal, fără statut special, are voie să dețină doar o armă neletală, pentru autoapărare. Armele letale pot fi deținute legal doar de procurori, judecători, parlamentari, ofițeri sau în cazul în care transportați valori. Însă și armele neletale funcționează pe același principiu ca și cele letale. Cartușul este umplut cu praf de pușcă, însă la capăt nu mai are glonț metalic, ci o bilă de cauciuc.Mare atenție! Și armele neletale pot lua viețiFoarte important de știut este faptul că și armele neletale pot fi letale. Având în vedere că un om poate muri și din cauza unui cartuș orb, și cartușele cu bilă de cauciuc pot răni grav sau chiar lua o viață. Dacă tragi de foarte aproape (zeci de centimetri) într-o zonă vitală, proiectilul de cauciuc poate penetra pielea sau osul slab și poate omorî o persoană. Asta înseamnă, în multe cazuri, ani de închisoare. Așadar, trebuie să ai în vedere că o armă o iei pentru a te apăra, nu pentru a o folosi regulat pe alte persoane, ca să arăți cât de „șmecher” ești.Ai tras cu arma? Dosar penalÎn momentul în care ai făcut uz de armă, adică ai folosit arma în orice fel, ți se va deschide un dosar penal și se va face o anchetă pentru a se stabili cu exactitate cauzele în care s-a petrecut evenimentul. Dacă nu ai fost găsit vinovat, vei primi NUP (neînceperea urmăririi penale). Dacă, în schimb, polițiștii constată că modul în care au făcut uz de armă nu este unul corespunzător, te poți alege chiar și cu ani de închisoare, depinde de faptă.Ce acte îți sunt necesare pentru permisul de port-armăÎn primul rând, ai nevoie de două formulare tipizate, pe care le poți lua de la xerox-urile de lângă Poliție. Primul este cererea pentru permisul de port-armă, al doilea este tipizatul pentru analizele medicale. Pe ultimul menționat trebuie să-ți treci datele personale, iar medicul de familie trebuie să îți completeze cu „clinic sănătos”. Apoi trebuie să îți faci analizele medicale, adică neurologie, sânge, psihiatrie, ORL, oftalmologie, interne, plămâni și ortopedie.După ce ai terminat cu analizele, trebuie să mergi la un cabinet de psiholog autorizat pentru control. Acolo vei avea de dat teste și ți se vor pune întrebări. După ce ai trecut și de această fază, trebuie să faci două poze și o copie de pe buletin și, de asemenea, să cumperi un timbru fiscal, care e doi lei. Mai apoi trebuie să plătești, la trezorerie, taxa pentru permisul de port-armă, care este o sută de lei, dacă vrei să ți se dea permisul în 30 de zile, și 200 de lei dacă vrei permisul în doar șase zile. Apoi trebuie să plătești și taxa pentru eliberarea cazierului judiciar. Acesta se eliberează, de obicei, pe loc.Toată „distracția“ te poate costa și 3.000 de leiDupă ce ai terminat cu toate acestea, completezi cererea și mergi să depui actele la Poliție, la Serviciul Arme și Muniții. Cu autorizația respectivă, care ți se va elibera, te duci la magazinul de arme și-ți cumperi pistolul. Autorizația de cumpărare a armei are termen de valabilitate. Dacă în trei luni nu îți cumperi armă, trebuie să reiei tot procesul. După ce ți-ai cumpărat arma, trebuie să mergi la poliție să o înregistrezi, într-un termen de zece zile. Polițiștii de la Serviciul Arme și Muniții vor verifica arma, vor lua o serie și o vor trece pe permisul de port-armă. Din acel moment intri în legalitate.Tot acest proces te costă în jur de 150-200 de lei, pentru permisul de port armă. Apoi, cumpărarea armei te poate costa între 800 și 2.500 de lei, iar cartușele variază de la doi la cinci lei bucata.