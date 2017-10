Cum poţi contesta cu succes procesul verbal de contravenţie

4

Cum te aperi cu un briceag

Cu putin timp in urma,vad prins in parbrizul masinii mele un biletel.Trebuie sa fie un biletel de amor sau o scrisorica de la "draga constanteanule",m-am gandit eu. Ce oameni draguti ! Deschid biletelui,si in loc de "Draga iubitel" sau de "Draga constanteanule",citesc "Draga pistolarule".Era o reclama de la un magazin de arme din Constanta.Nu "spui" care magazin,magazin autorizat de PCR.Toate masinile din parcare aveau acest biletel in parbriz. Ma uit pe poze:un pistol,o luneta,un spray lacrimogen,un briceag,o toporisca,un box pumnal,etc.Faliment la morga,mi-am zis in gand sau promotie la bricege ! Daca inteleg cum poti sa te aperi cu un spray lacrimogen,fac eforturi sa inteleg cum poti sa te aperi cu un pistol,in schimb nu pricep cum poti sa te aperi cu un briceag sau cu o toporisca.Vin acasa si ce credeti ca vad lipit pe usa scarii de bloc ? "Draga constanteanule,vand loc de veci" si "Cabinet de masaj erotic" Plec nervos in oras.In statia de autobuz,aud in spatele meu, "Tig..,Tig...tigari aveam". In loc de tigari,cumpar un ziar.Pe prima pagina citesc: "Sfarsitul lumii va veni peste 3 saptamani".Arunc ziarul,deschid o pagina de internet pe telefon si citesc:"Cum poți contesta cu succes procesul verbal de contravenție".Atunci mi-am adus aminte de Efectul Mazare.Prin anul 2003 vad o poza publicata intr-un ziar local. In poza era Mazare,proaspat primar independent sprijinit de PSD. Mazare se fotografiase, pentru ziar ,cu un pistol(adevarat) prins la curea ,si avea haina usor desfacuta ca sa vada tor romanul ce inseamna un primar luptator.Ne-a spus si marca pistolului dar am uitat-o. Cred ca a fost primul semn de schizofrenie manifestat de individ,si primul semn de dementa colectiva manifestat de noi,care nu am sanctionat acest eveniment. Va dau si eu un sfat.Daca va prinde politia cu un briceag in buzunar,sa le spuneti ca doar ce v-ati intors de la rarit panselute in gradina lui Hagi. In ziarele de maine astept sa citesc "cum sa caftesti un politist" sau "cum sa spargi capul unui procuror basit". Bafta !