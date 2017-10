Cum pot fi apărate, gratuit, în instanţă persoanele sărace

1

Da,bine lasa...

Problema ! Persoanele sarace nu-si permit calculator si foarte probabil nu stiu ce si cum sa caute pe NET. Persoanele sarace si mai putin sarace nu au absolut deloc incredere in societatea care de altfel a creat cadrul de adancire a saraciei timp indelungat,prin poate chiar sprijinirea abuzurilor de tot felul.Dreptul la libertate ,la asistenta juridica si alte drepturi au tot fost pomenite in decursul istoriei pana in prezent,la ora asta,stiindu-se ca de fapt e o lozinca cat Universul. Ai noroc,ai...- nu ai noroc,n-ai. Norocul si-l face omul,doar daca exista oportunitati,pana si aici sunt probleme, ca avem proverbe depasite,anacronice.Este oribil,dar in Romania trebuiesc cautati si descoperiti cei foarte putini care mai cred un pic in dreptate si in statul de drept. Asa,oamenii spun ca la lectii in clasele mici ca da,sunt crestini si au incredere insa doar spun nu si gandesc asta,nu simt realmente asta ci doar vor sa fie lasati naibii in pace.