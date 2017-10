Cum poate Constanţa să scape de beţivii de pe şosele

Cum poate Constanța să scape de bețivii de pe șosele

Polițiștii rutieri au de gând să reducă drastic numărul de șoferi băuți la volan. Pentru aceasta, oamenii legii vor face campanii agresive atât de informare, cât și de constatare. Șoferii băuți la volan vor fi o prioritate pentru rutieriști, mai ales în luna decembrie.De cele mai multe ori, șoferii care se află sub influența alcoolului comit frecvente încălcări ale normelor de circulație, conduc cu viteză excesivă, se angajează în depășiri neregulamentare sau execută viraje periculoase.Pentru a conduce în siguranță, șoferul trebuie să își păstreze starea de atenție, să reacționeze rapid, să vadă clar și să aprecieze corect distanța și viteza. Alcoolul afectează claritatea vederii, judecata, timpul de reacție, echilibrul și capacitatea de a vorbi. Când aceste funcții sunt afectate, probabilitatea unui accident crește.„Să reduci numărul șoferilor băuți la volan este foarte greu în ceea ce privește o campanie de prevenire, pentru că ar însemna să privezi pe cineva de o plăcere, și anume de a bea. Se fac campanii de prevenire și ne axăm pe efectele băuturii asupra șoferului sau efectele unui șofer băut asupra celorlalți participanți la trafic. De exemplu, vom face campanii despre cum te schimbă alcoolul pe tine ca șofer, cum îți întârzie reacțiile, cum îți afectează vederea, concentrarea, cum îți stârnește agresivitatea, faptul că scade respectul celorlalți participanți la trafic. Se vor face campanii și mult mai agresive în care vom arăta care sunt efectele vizavi de ceilalți: oameni decedați în accidente rutiere, care se produc pe fondul băuturilor alcoolice. Al doilea lucru pe care îl facem pentru a nu mai avea șoferi băuți la volan este să-i depistăm în trafic și să luăm măsurile față de ei”, precizează subco-misarul Ciprian Sobaru, șeful Biroului Rutier Constanța.Sute de șoferi băuți pe străzile din ConstanțaPe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care se urcă băuți la volan trebuie să știe că riscă și închisoarea de la unu la cinci ani sau amendă, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pentru cei depistați în trafic cu o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. În acest an, rutieriștii au depistat 267 de infracțiuni. De asemenea, potrivit statisticilor Serviciului Rutier Constanța, nu mai puțin de 506 șoferi au fost lăsați fără permisele de conducere pentru că s-au urcat băuți la volan.Aceeași statistică îngrijorătoare a polițiștilor rutieri scoate la iveală faptul că, în acest an, 74 de accidente s-au produs din vina șoferilor băuți, soldate cu patru persoane decedate, zece persoane rănite grav și 92 rănite ușor.