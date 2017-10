Cum negocia DĂNUŢ EPURE şpaga / Fostul rector cere să vadă probele video

Cum negocia DĂNUȚ EPURE șpaga / Fostul rector cere să vadă probele video

Fostul rector al Universității „Ovidius” Constanța, Dănuț Tiberius Epure, judecat pentru fapte de corupție, a solicitat magistraților vizionarea în instanță a uneia dintre înregistrările video-audio, realizate de investigatori sub acoperire, în baza căreia a fost trimis în judecată. Iar magistrații Tribunalului Ilfov, unde se judecă dosarul profesorului universitar constănțean, au încuviințat solicitarea acestuia, vizionarea urmând să se facă la ter-menul de săptămâna aceasta, de vineri, 10 octombrie.Concret, este vorba despre înregistrarea audio-video realizată de investigatorul sub acoperire „Constantin Apostol”. Potrivit datelor din ancheta DNA, rectorul a fost abordat în luna iulie 2013 de respectivul investigator sub acoperire, care s-a prezentat ca fiind un prosper om de afaceri și care era dispus să plătească oricât pentru ca fiica lui, „Liliana Apostol”, deși slab pregătită, să intre la Facultatea de Farmacie. În primă fază, spun anchetatorii, rectorul l-a refuzat pe investigator, ba chiar i-a atras atenția că în biroul lui sunt montate sisteme de monitorizare.Ulterior, pe 11 iulie 2013, cei doi s-au reîntâlnit în biroul de la Universitatea „Ovidius”, unde rectorul l-ar fi percheziționat pe investigator pe deasupra hainelor, fără a găsi nimic, deși acesta avea asupra lui un dispozitiv de înregistrare ambientală. Între cei doi ar mai fi urmat două întâlniri, în care ar fi negociat asupra sumei (potrivit an-chetatorilor, s-a vehiculat suma de 5.000 de euro) fără însă a fi încheiată „afacerea”.În altă ordine de idei, până la termenul respectiv, inculpata Lucica Toader, părintele unui candidat care ar fi intrat la facultate dând șpagă, și martora Gabriela Lilios - cadru universitar de la Facultatea de Farmacie, cea care a realizat o înregistrare audio cu telefonul mobil, în care studenți și părinți reclamă că au dat mită la admitere - trebuie să se prezinte la Laboratorul Interjudețean de Expertize Criminalistice București, „pentru a li se prevala eșantioane de vorbire necesare expertizei criminalistice”.Reamintim că prof. univ. Dănuț Tiberiu Epure a fost trimis în judecată pentru luare de mită, în același dosar fiind cercetați și un intermediar, Stere Tala, dar și fostul prorector al universității, prof. univ. dr. Gabriela Stanciu.