Cum mai decurge căsătoria după „legile ţigăneşti“

Nu toti tiganii (sau rromii?) fura! Nu toti sunt infractori. Multi aduna fierul vechi (si e al naibii de greu sa spargi betoane pentru a recupera cateva kg. de fier...), pet-uri de plastic aruncate de cei mai multi, care polueaza inutil solul si apele, doze de aluminiu etc. Resturi alimentare cu care ingrasa porcii. Au o viata grea. Nu au asigurari de sanatate, nu pensie. Casele sunt improvizatii, de cele mai multe ori... Sunt oameni si ei. Extrem de saraci. Copiii lor abandoneaza frecvent scoala pentru ca trebuie sa investeasca prea mult. Uniforme, carti, rechizite. Si pierd prea mult timp. 12-16 ani. Iar cand ies cu o diploma sunt platiti cu salarii ridicule. Ei aduna intr-o spatamina-doua mai mult decat salariul de intellectual primit dupa atitea studii si atiti bani irositi... Situatia rromilor de la noi arata boala societatii noastre. De ce rromii din Spania au cu totul alta mentalitate si comportament? Nu cumva din cauza societatii diferite? Tarele rromilor de aici sunt tarele voastre, stimati romani! Nu mai acuzati, caci va acuzati. Infractorii trebuie sa fie pedepsiti, indiferrent de etnie sau partid... Nu? Cand veti rezolva problema asta si veti plati salarii decente intelectualilor, fiti siguri ca nici tiganii nu vor mai comite infractiuni si vor merge la scoala. In ceea ce priveste obiceiurile lor, fiecare etnie are propriile traditii ce trebuiesc respectate. Si la noi sunt multe casatorii cu fete minore (peste 15-16 ani). Dar cu acordul autoritatilor. De ce le refuzati lor? Adolescenta este o stare indusa de noua societate, tinerii fiind siliti sa invete mult mai mult ca inainte vreme. In Evul Mediu si Occidentalii faceau nuntile la aceleasi varste. Chiar in familiile regale. Acum s-au imbogatit si le pute... Daca Legea prevede posibilitatea unor dispense, de ce sa nu beneficieze si ei de asa ceva? Nu pentru ei au fost create dispensele. Pentru romani... Nu uitati, nu toti tiganii au palate! Iar cei cu palate, de ce nu-i trageti la raspundere, sa spuna de unde au banii si ce impozite au platit pe venituri? De ce nu-i obligati sa plateasca impozitele pe cladiri? Va convine sa va aruncati frustrarile si nimicnicia (constiinta faptului ca sunteti ratati, mai ales in comparative cu ei) asupra etniei, in corpore! Gresiti! Rromii sunt la marginea societatii si isi pastreaza vechile orinduieli pentru ca nu se pot integra. Cei care s-au integrat au fost deznationalizati si au devenit romani. Majoritatea politicieni. De asta o ducem asa bine...