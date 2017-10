Cum l-au convins jandarmii pe Moş Crăciun să-l viziteze pe micuţul Andrei

Poveste emoționantă

Cum l-au convins jandarmii pe Moș Crăciun să-l viziteze pe micuțul Andrei

Un avocat și un jandarm și-au dat mâna pentru a aduce bucurie în viața unui băiețel, în vârstă de aproximativ doi ani. Micuțul are parte de un destin deloc favorabil, însă omul legii a reușit să-i aducă o rază de bucurie, la sfârșitul săptămânii trecute.Povestea a început la Palatul de Justiție Constanța, acolo unde plutonierul major Gabriel Cufioti executa serviciul de asigurare a ordinii interioare. La un moment dat, acesta a observat pe holul instituției un băiețel care îi spunea insistent bunicului său că îi este foame. Văzând că bunicul acestuia nu are ce să îi dea, jandarmul i-a cerut permisiunea să îi ofere copilului pachetul său de mâncare.„Era foarte fericit, ca și când cineva ar primi o recompensă. În spatele meu se afla un domn avocat, impresionat de tot ceea ce a văzut. El a făcut și o poveste, pe care a publicat-o pe Facebook, și de aici a început totul. Eu am o fetiță care a împlinit 20 de ani și m-au impresionat bucuria și strălucirea din ochii copilului. Bunicul mi-a spus că nu s-a dus niciodată în brațele unui străin, așa cum s-a întâmplat în cazul meu. Vă dați seama, m-am emoționat foarte tare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gabriel Cufioti, plutonier major în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța.În timp ce micuțul Nicușor-Andrei își potolea foamea, jandarmul a aflat că mama băiatului a decedat în urmă cu șase luni, fiind răpusă de cancer. Atât tatăl copilului, cât și bunicii lui, sunt lipsiți de posibilități materiale. Bunicii se aflau la instanță tocmai pentru efectuarea demersurilor pentru încredințarea copilului.Impresionat de poveste, jandarmul a cerut permisiunea de a-l vizita pe copil și de a-i aduce alimente. În același timp, un avocat constănțean, care a dorit să rămână anonim, a scris un mesaj emoționant pe Facebook, acolo unde a cerut sprijinul oamenilor pentru a-l ajuta pe Nicușor. În scurt timp, apelul avocatului a avut un ecou puternic în rândul constănțenilor, iar copilul a primit mai multe jucării și alimente, odată cu vizita jandarmului.„Acesta a fost primit cu brațele deschise, între cei doi luând naștere o frumoasă prietenie. Cu această ocazie, colegul nostru a aflat de la bunici că cel mic nu a fost vizitat până acum de Moș Crăciun. Auzind aceasta, jandarmul i-a rugat să îl lase să scrie el scrisoarea către Moș, în numele micuțului”, povestește Răzvan Ivan, purtătorul de cuvânt al IJJ Constanța.Surse din cadrul jandarmilor ne-au precizat că Moș Crăciun a confirmat vizita la locuința băiatului, iar oamenii legii îi vor pune la dispoziție o autospecială a jandarmilor. Familia Luiza Zaharia și Liviu-Octavian, alături de alți constănțeni, le-au fost alături jandarmilor în acest demers.