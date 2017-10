Cum îţi repari maşina avariată pe poliţa RCA a şoferului vinovat

Cum îți repari mașina avariată pe polița RCA a șoferului vinovat

În special pentru cei începători într-ale condusului ori care nu au mai avut parte de astfel de evenimente, experiența este mai mult decât neplăcută! Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) ne spun ce trebuie să facem în aceste cazuri și, foarte important, ce trebuie să facă asigurătorul.Așadar, cine a fost păgubit în urma unui accident produs de un vehicul trebuie să se adreseze asigurătorului celui care este vinovat de producerea daunei, cu procesul-verbal de constatare de la poliție sau, după caz, cu exemplarul formularului „Constatare amiabilă”, lucruri știute, de altfel, de toți șoferii.Pentru deschiderea dosarului de daună, șoferii pot merge la oricare unitate teritorială a asigu-rătorului respectiv, indiferent de unitatea care a emis polița. „Asiguratorul RCA are obligația de a stabili cuantumul despăgubirii la valoarea prețurilor practicate de către unitățile de specialitate sau prevăzute în cataloagele de specialitate astfel încât despăgubirea primită să-i permită păgubitului efectua- rea reparațiilor”, explică reprezentanții ASF.Apoi, mai spun aceștia, în orice situație, păgubiții au posibilitatea de a efectua reparația la orice unitate reparatoare doresc, indiferent dacă aceasta se află sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are încheiate convenții de colaborare. De asemenea, asigurătorul RCA are obligația de a efectua plata dosarelor de daună în maximum zece zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cuantificării daunei. Reprezentanții ASF mai spun că, în situația în care asigurătorul RCA are suspiciuni întemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, are obligația de a comunica în scris asiguratului și păgubitului, în termen de zece zile de la data avizării daunei, intenția de a desfășura investigații. „Aceste investigații nu pot dura mai mult de trei luni de la data avizării daunei. Asigurătorii RCA au dreptul să efectueze propriile investigații indiferent dacă accidentul a fost protocolat prin proces verbal al Poliției sau prin formularul constatare amiabilă de accident”, explică reprezentanții ASF.Sunt și situații în care lucrurile se complică. De exemplu, șoferii care sunt păgubiți în urma unui accident produs de un vehicul asigurat, dar înmatriculat în străinătate, ar face bine să se adrese Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România pentru asistență. Apoi, sunt destul de multe și si-tuațiile în care cel vinovat de producerea accidentului nu are asigurare obligatorie RCA valabilă, sau pur și simplu nu a putut fi identificat. În aceste cazuri, păgubitul trebuie să se adreseze Fondului de Pro-tecție a Victimelor Străzii, acesta este sfatul reprezentanților ASF. Despăgubirile acordate din acest Fond acoperă daunele materiale și vătămările corporale - dacă cel vinovat de producerea accidentului nu deține o asigurare obligatorie RCA (iar Fondul își recuperează banii de la persoana vinovată), sau numai vătămările corporale - dacă cel vinovat de producerea accidentului a rămas neidentificat.