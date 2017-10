Cum îţi recuperezi TAXA AUTO. Bine că a băgat Bruxelles-ul sula-n coaste Guvernului!

Cum îți recuperezi TAXA AUTO. Bine că a băgat Bruxelles-ul sula-n coaste Guvernului!

Toate taxele auto vor fi rambursate proprietarilor de mașini cel târziu în 31 martie 2019. Autoritățile au eliminat timbrul de mediu începând cu 1 februarie 2017, însă această decizie a generat situații paradoxale pentru cei care achitaseră deja orice formă de taxă auto. Mai exact, legea de anulare a abrogat totodată și procedura anterioară pentru recuperarea taxelor. Astfel, oamenii s-au trezit și cu banii luați pentru o taxă ilegală, dar și fără niciun cadru legal pentru a-i recupera.După mai bine de jumătate de an, Guvernul anunță că a găsit modalitatea prin care banii vor fi restituiți. Să nu vă gândiți că ar fi vorba despre respectul pentru cetățean, despre drepturile sau probleme sale. Fiți fără grijă, nu are nimeni timp de „prostii”. Pur și simplu, autoritățile de la București au fost amenințate de „Big Brother” UE cu o procedură de infrigement, de aici și graba guvernanților de a găsi soluția salvatoare.Ordonanța de urgență cu pricina are în vedere necesitatea armonizării legislației naționale cu hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene și evitarea posibilei declanșări a unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene.XXXDragi șoferi, până să vă vedeți cu banii în conturi, mai aveți însă de așteptat.Primul pas este să completați o cerere tip de restituire, la ANAF, care va fi mai apoi adăugată la dosar împreună cu documentul doveditor al plății taxei în copie sau original. Dosarul, care trebuie să mai conțină copiile cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, trebuie depus la ANAF cel târziu în data de 31 august 2018.Statul va restitui banii în funcție de tipul taxei, după cum urmează: cei care au plătit până la introducerea timbrului de mediu în 2013 își vor primi banii înapoi în intervalul 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018.Ceilalți își vor recupera taxa în perioada 1 septembrie 2018 - 31 martie 2019. În plus, proprietarii vor primi și o dobândă de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere sau mai exact, 7,3% pe an.În cazul dosarelor din instanță pentru care au fost deja emise decizii de soluționare, banii se restituie în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice.XXXInteresant de văzut de unde va găsi Guvernul banii pentru a face asemenea plăți, în condițiile în care încasările din taxa auto au depășit plafonul de un miliard de euro anual. Așa cum spuneam și la început, Ordonanța de urgență a apărut după ce Bruxelles-ul a vârât Guvernului sula-n coaste. Drept urmare, să nu ne mire dacă ne vom trezi cu noi și noi taxe/accize, menite să aducă sumele necesare la buget.