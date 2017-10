Cum făceau milioane de euro „şmecherii” din port

2

MAZARE SI GASHKA LA PUSCARIE

In Constanta exista cel mai propice mediu de afaceri din Romania condus de MAFIA de primarului-drogat-zburator prin oamenii sai de baza.... Tiki Racu, directorul directiei domeniului public al primariei, avocatul lui Mazarache pana in 2000, ulterior in functie *, care a preluat prin varu-su pietele Eden si Km 4-5, a construit din salariu de bugetar rafinat prin off-shore-uri cladirea Raiffeissen de la Tomis 3 si a vandut si terenul mult hulit pe care deja s-au ridicat blocurile de pe spatiile verzi de la giratoriul CityPark, Monica Petcu-Lovin-Dospinescu, directoarea directiei Patrimoniu, a carei lista de ilegalitati e mai lunga decat lista victimelor Holocaustului, tanti Marcela... Frigioiu, sefa finantelor municipiului Constanta, a carei fiica S-A NASCUT cu dreptul de proprietate asupra catorva terenuri, apartamente si vile din municipiul Constanta, famiglia Babus, sefi la RAEDPP, fostul ICRAL, care impart case si terenuri doar dupa cum dicteaza Fuhrerul si buzunarul lor, ultimul teren vandut de acesti escroci in 2011, intre Picadilly si Miorita s-a inundat, Gingirica-Gabi Stan, viceprimar al munciupiului, direct resposabil de spaga de la ANL-uri si de la asa-zisele locuinte pentru tineri, care si alea se dau doar pe spaga, in ciuda "tombolelor" in presa servite de primarul cu nasul plin de prafuri de mare risc, Georgica-SORIN-Giurgiucanu, mandatar-sef in manglele de sute de milioane de euro din dosarul 29/P/2005 si caruia, printre altele, Soarele Dobrogei, MAZARE RADU STEFAN i-a vandut pentru UN EURO pe metru patrat intreaga faleza a orasului, de la Zorile pana la Cartierul Consiglierilor si unde ar urma sa se contruiasca infama SOSEA DE COASTA, Valentin Ionescu de la Sisteme Internationale de Afaceri care gestioneaza intre altele Portul Turistic Tomis de cativa ani, Paraschiva Barbu, cea ale carei firme au reusit sa transforme cel mai mare parc al orasului, Tabacarie, intr-un CityParcMall, si fosta Autobaza de Troleibuze in teren viran de "8-OPT-HECTARE", Draghici de la cimitire, ai carui copchii stiu doar sa tuneze masini de doi bani si sa citeasca Tembelegrafu in mediul virtual, Trandafir fost la OPC sau Virginica Stefanica-Uzun de la Impozite Locale care si-au tras hoteluri pe malul Siutghiol in zona Mamaia Nord, printre altii, Costica Zelca care administreaza, in numele GRUPARII INFRACTIONALE ORGANIZATE DE TIP MAFIOT MAZARE-CONSTANTINESCU-STRUTINSKI hotelurile Oxford si Malibu, precum si ansamblul rezidential Mamaia SummerLand, Oancea de la Brick, OnPlonge, Cetate, Salvamari, s.a.m.d., iar nume ca Dumitru Vasile, Marin Radu sau Gogu Machedonu, care primesc de la Mafia cu sediul in Bd Tomis 46, hectare intregi de teren in Mamaia si Constanta chiar trec ca neinsemnate