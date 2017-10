Cum fac deţinuţii de la Poarta Albă două milioane de lei pe an

Cum fac deținuții de la Poarta Albă două milioane de lei pe an

Deținuții sunt văzuți, de mulți dintre noi, drept paria societății. Au ajuns în spatele gratiilor pentru că au comis fărădelegi pentru care judecătorii i-au privat de libertate și le-au asigurat traiul, pentru o perioadă mai lungă ori mai scurtă de timp, la închisoare.Reabilitarea lor este dificilă, deși se fac eforturi în sensul acesta. În general, oamenii pornesc de la idei preconcepute și pun „etichete”, iar reintegrarea socială a persoanelor care și-au petrecut o vreme după gratii nu este înțeleasă de oricine în adevăratul sens al cuvântului.Deținuții de la Penitenciarul Poar-ta Albă care vor să muncească au ocazia de a face acest lucru. Ei o fac în primul rând pentru ei, dar acest lucru aduce beneficii mari și unității de detenție. Potrivit directorului Gelu Dănuț Dincă, aproximativ 300 de deținuți de la Penitenciarul Poarta Albă participă la diverse munci, iar banii pe care aceștia îi produc, pe an, nu sunt deloc de neglijat. În total, persoanele privative de libertate aduc în vistieria unității de detenție, în fiecare an, aproximativ 20 de miliarde de lei vechi, respectiv două milioane de lei. 40 la sută din suma aceasta ajunge la deținuți, iar resul rămâne drept „profit” penitenciarului, care este folosită pentru necesitățile pe care le are.„În acest an, am dat trei mașini vechi prin programul Rabla și vrem să achiziționăm două mașini de teren. Diferența de bani o suportăm din aceste venituri”, ne-a declarat directorul Gelu Dănuț Dincă. „Tot din astfel de venituri am achiziționat un EKG pentru cabinetul medical al unității, dar și un grup pentru producerea curentului electric”, ne-a mai spus Gelu Dănuț Dincă.Potrivit site-ului www.e-achizitii. com, Penitenciarul Poarta Albă anunță achiziționarea celor două autoturisme de teren contra unei valori estimate la 131.451,60 de lei.„Aceste mașini vor deservi Secția de la Valu lui Traian și Penitenciarul Poarta Albă. Consider că prin achiziționarea unor mașini mai performante am face mai multă economie decât dacă le-am fi păstrat pe cele trei, vechi, și la care, anual, trebuia investit mult mai mult în piese de schimb”, ne-a mai spus directorul Dincă.Precizăm că data limită de depunere a ofertelor este 31 august.Tot prin ofertă publică de vânzare, penitenciarul va achiziționa și tehnică de calcul în valoare de 96.774 lei, ofertele în această privință putând fi depuse până la data de 3 septembrie.„Penitenciarul are și rolul de reeducare. Mai sunt și oameni care vor să se îndrepte, care spun că au greșit și vor o șansă de a o lua de la capăt. Prin munca pe care o pres-tează în penitenciar ei au această șansă, poate chiar li se ivește ocazia de a învăța o meserie. Unii văd asta ca pe o oportunitate, pe care o folosesc și după ce părăsesc penitenciarul”, ne-a mai declarat directorul Gelu Dănuț Dincă.