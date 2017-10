Cum fac avere escrocii, în Constanţa. Poliţiştii le-au golit ascunzătorile

Cum fac avere escrocii, în Constanța. Polițiștii le-au golit ascunzătorile

Polițiștii au dat de urma celor care au terorizat Constanța, escrocând mai mulți bătrâni cu ajutorul metodei „accidentul“.O parte dintre membrii grupării sunt din Brăila, ba chiar unul este deținut în Penitenciarul Galați. Acasă la suspecți, polițiștii au găsit o mică avere.Joi după-amiază, polițiștii constănțeni împreună cu colegii din Brăila, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, au desfășurat o amplă acțiune pentru prinderea unei grupări care, în ultimele luni, a escrocat mai mulți pensionari din municipiul Constanța. Până în prezent, în atenția anchetatorilor au intrat zece persoane.Joi, în jurul orei 17,30, pe baza unor informații, polițiștii au tras pe dreapta un taxi cu numere de Brăila, în care se aflau patru bărbați, suspectați că fac parte din gruparea de escroci. În mașină au fost găsiți 37.500 de lei și 500 de euro, iar bărbații au fost identificați ca fiind Robert Constantin Avram, de 29 de ani, din Fetești, județul Ialomița, Ion Sîmpetru, de 43 de ani, Alin-Adrian Luca, de 28 de ani, și Laurențiu Păun, de 33 de ani, toți trei din Brăila. De menționat că niciunul dintre cei patru indivizi nu are un serviciu, astfel că nu au putut să justifice în niciun fel suma imensă de bani găsită asupra lor.Totodată, în urma extinderii cercetărilor, s-a dat de urma celorlalți membri. Este vorba despre Valentin Ungureanu, de 25 de ani, din Medgidia, Elena Cătălina Ștefan, de 30 de ani, din Brăila, Marilena Labă, de 37 de ani, din comuna constănțeană Mihail Kogălniceanu. De asemenea, niciunul dintre respectivii suspecți nu are vreo ocupație, au constatat anchetatorii.Zeci de mii de euro găsiți la complicele din BrăilaDar, cu toate acestea, la percheziția domiciliară efectuată în apartamentul unde locuiesc trei dintre suspecți (adică Robert Constantin Avram, Elena Ștefan și Valentin Ungureanu) au mai fost găsiți 28.000 de lei și 1.500 de euro, dar și aparatură electronică și electrocasnică, despre care se bănuiește că provine sau a fost achiziționată cu bani din escrocheriile comise în această săptămână.Iar pentru că dovezile indicau că gruparea mai are și alți membri la Brăila, polițiștii din municipiul respectiv au descins la o mai veche cunoștință, anchetată și în trecut pentru fapte similare. Este vorba despre Maria Dumitru, de 66 de ani, în locuința căreia polițiștii au găsit o adevărată avere: aproximativ 63.000 de euro, 4.000 de dolari și 15.000 de lei, dar și aproape jumătate de kilogram de bijuterii din aur.Înșelăciunile din care au fost obținuți banii respectivi, comise tot prin aceeași metodă, au fost realizate cu ajutorul unei rude a suspectei, Dănuț Dumitru, de 37 de ani, în prezent deținut în Penitenciarul Galați. De altfel, joi seară, concomitent cu acțiunile din Constanța și Brăila, anchetatorii au descins și în celula suspectului din Penitenciarul Galați.Printre suspecți, o gravidă în șapte luniOre bune a durat audierea suspecților, vineri, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, iar la final, anchetatorii au concluzionat că cinci dintre suspecți au fost autori sau complici la nu mai puțin de zece înșelăciuni dintre cele semnalate în ultima perioadă în Constanța. Drept pentru care, în cursul zilei de vineri, patru dintre suspecți, respectiv Valentin Ungureanu, Robert Constantin Avram, Laurențiu Păun și Maria Dumitru au fost reținuți pe bază de ordonanță, fiind depuși în Arestul Poliției Constanța, urmând ca sâmbătă să fie duși în fața magistraților cu pro-punere de arestare preventivă. A cincia suspectă, Elena Cătălina Ștefan, nu a fost reținută, deoarece este însărcinată în șapte luni. Pentru ea, anchetatorii vor propune arestarea la domiciliu.