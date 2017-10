Campionul Titi Aur, prezent la workshopul de la Constanța

Cum evităm tragediile rutiere, cum ne comportăm în caz de accident

Tragediile care au loc pe drumurile din România și statisticile negre în care suntem fruntași au determinat autoritățileși asociațiile de profil să-și unească puterile și să încerce să lupte împotriva unui fenomen care aduce, zi de zi, moartea pe șosele: accidentele de circulație. Accidentele rutiere se petrec, potrivit tuturor statisticilor, din cauza neatenției în conducere și pentru că șoferii de pe șoselele noastre - așa cum a subliniat, vineri, cunoscutul campion național la raliu, Titi Aur - se urcă la volan spunându-și că „lor nu li se poate întâmpla nimic!” Total greșit! Tuturor ni se poate întâmpla să fim implicați într-un accident deosebit de grav și abia atunci să ne trezim la realitate! Un invitat de onoare Titi Aur a fost invitatul special, vineri, al unui workshop organizat la Hotel Condor, din stațiunea Mamaia, de Asociația Română pentru Securitate și Sănătate în Muncă (ARSSM) și Institution of Occupational Safety (IOSH) din Marea Britanie, în parteneriat cu Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră (CISR), Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Aso-ciația Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă - Punctul Focal România, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Evenimentul a făcut parte din Campania Națională pentru Siguranță Rutieră și Mentenanța Autovehiculelor în traficul din România care se derulează în perioada iulie - octombrie 2011. Prin astfel de acțiuni, ARSSM și-a propus să vină în sprijinul companiilor care gestionează flote de autovehicule, prin abordarea riscurilor rutiere și găsirea unor măsuri practice de reducere a numărului de accidente de muncă de circulație sau de traseu și implicit scăderea numărului de victime. Obiectivul campaniei este reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere prin prezentarea către angajatori a costurilor reale ale unui accident rutier, cât și prin implicarea cât mai multor instituții publice și companii private în implementarea de politici și bune practici profesionale în domeniul auto. „În România, nu avem școli de șoferi, ci școli de luat permisul!“ Potrivit lui Titi Aur, „în România nu avem școli de șoferi, ci școli de luat permisul!”, iar asta pentru că, potrivit acestuia, cei care ajung pe șosele, de multe ori, nu au cunoștințe minime de ceea ce înseamnă condus sau circulație sigură pe drumurile publice. „La cursurile de conducere defensivă pe care le predau, îi învăț pe cursanții mei cum să facem să prevenim accidentele. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le știu, de aceea se conduce haotic în România. Suntem pe locul unu în Europa la morți pe șosele. Cel mult 20% din șoferii din România puși în situații limită fac ceea ce trebuie, cei mai mulți fac însă exact ceea ce nu trebuie. Suntem, noi, românii, mai proști? Nu. Suntem doar prost pregătiți. De aceea, în fiecare zi, pe străzile din România mor șapte oameni!”, a spus Titi Aur, în speach-ul pe care l-a ținut în fața invitaților și a reprezentanților de firme prezenți la întâlnire. Sunt drumurile proaste de vină? Nici asta nu este cauza. „Nu suntem educați să circulăm nici pe drumuri bune, nici pe cele mai puțin bune. Peste 95% din accidentele care se petrec sunt cauzate de factorul uman”, spune Titi Aur. El a mai sesizat un lucru, care se cunoaște și în mediul Poliției. În perioada alegerilor, au loc cele mai multe accidente la nivel național. Iar asta pentru că primarii au grijă să „convingă” să-i voteze construind, într-o scurtă perioadă de timp, șosele. Numai că oamenii nu sunt obișnuiți cu ele, apasă pedala de accelerație și au loc tragedii. Titi Aur se laudă: „Am învățat toate babele să derapeze!”, și nu face un titlu de bravură din asta, ci doar atrage atenția că acest lucru este foarte important pentru oricare dintre șoferi. Interes crescut pentru acest workshop Cornelia Bohălțeanu, membru în Consiliul director al ARSSM, care s-a ocupat de organizarea evenimentului, ne-a declarat: „A fost o muncă foarte grea de convingere a managerilor din firmele cu flote importante de autovehicule de a participa la acest workshop și de a împărtăși și celorlalți participanți din experiența și bunele practici din domeniile din care provin. Rezultatul a fost unul îmbucurător, pentru că au dovedit interes și participă la eveniment 55 de reprezentanți de firmă, împreună cu reprezentanți ai tuturor autorităților județene implicate în zona de prevenire”. Aceștia au venit să învețe pe banii lor și, la rândul lor, să ducă mesajul mai departe, explicând cum trebuie prevenite riscurile producerii acciden-telor rutiere. Cât ne costă intervențiile la accidente? Cât cheltuie statul român pentru intervențiile de urgență în acciden-tele rutiere? Poate că e greu de crezut, dar statul plătește trei milioane de euro pe an pentru așa ceva. Din banii aceștia, s-ar putea construi 500 de kilometri de autostradă, s-ar putea construi spitale, ar putea fi salvate mii de vieți… Potrivit reprezentantului Serviciului Rutier Constanța, Cristina Vasile, pe primele nouă luni din acest an, în județul Constanța, au avut loc 1.035 de accidente rutiere, față de 1.054, raportat la anul trecut. Principalele cauze ale producerii evenimentelor rutiere sunt: viteza neadaptată la condițiile de drum, traversarea neregulamentară a pietonilor, neacordarea de prioritate autovehiculelor și neacordare de prioritate pietoni. Simulări de accidente Workshopul s-a încheiat cu o sesiune teoretică și una practică a campionului Titi Aur, prin care s-a arătat ceea ce se întâmplă în caz de accidente, folosind un simulator de tamponare și de răsturnare. S-a vorbit despre poziția corectă la volan, circulația mâinilor pe volan, testarea reflexelor și a avut loc o demonstrație cu un autovehicul cu două volane și direcție pe spate. De asemenea, el a prezentat o serie de filmulețe care au demonstrat participanților cât de vitală este purtarea centurii de siguranță de fiecare pasager din autoturism. Astfel de evenimente au fost organizate de ARSSM și în alte orașe din țară, respectiv București, Craiova, Arad, Suceava, Sibiu și Timișoara, care s-au bucurat de un interes crescut în sânul participanților.