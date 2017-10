Cum este ţinută sub control migraţia ilegală

Cum este ținută sub control migrația ilegală

Acest subiect este și pe agenda de lucru a Întâlnirii anuale a șefilor polițiilor de frontieră / gărzilor de coastă din țările riverane Mării Negre, care are loc, zilele acestea, la Constanța, întâlnire ce a ajuns deja la a XIV-a ediție. De altfel, ieri, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române a preluat, pentru a treia oară, președinția Forumului de Cooperare Polițienească la Marea Neagră.„Este un moment important pentru România, pentru că discutăm despre primele cazuri de migrație care au apărut la Marea Neagră. Am avut primele trei cazuri de migrație în ultimii 30 de ani. Nu spune nimeni că este un fenomen, dar după conflictul din nordul Africii, putem să ne așteptăm și la un fenomen. În acest sens, în discuțiile pe care le vom avea, sub președinția României, vom lua măsuri concrete de a patrula în comun, de a supraveghea în comun coastele și de a transmite informații cât mai utile, cât mai pertinente și cât mai operative pentru a diminua acest fenomen, dacă el va apărea”, a precizat inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, chestor șef de polițiePotrivit acestuia, este bine să se întărească colaborările existente, dar să se pună și baza unui sistem comun de răspuns rapid la amenințări, astfel încât Marea Neagră să nu se transforme într-o altă Mare Mediterană din punct de vedere infracțional.Sirieni care vor să ajungă în Germania Migranții care au fost depistați, anul acesta, sunt sirieni, în marea lor majoritate, persoane care intră prin Turcia și speră să ajungă în țări din spațiul Schengen. Iar Germania este una dintre ele.„După conflictul din nordul Africii, cei mai mulți sunt sirieni, la momentul actual. Ei intră prin Turcia. S-a reușit documentarea întregului traseu și am identificat călăuzele, rutele, am lucrat foarte bine cu atașații germani și cu ceilalți atașați”, a explicat Buda.