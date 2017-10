Cum este furată istoria Dobrogei, cu detectorul de metale

1

lege proasta

si foarte multe sit-uri arheologice. Pina una alta, trebuie sa se faca deosebirea dintre obiectele antice descoperite si falsurile moderne. E o problema, care a inselat si specialistii (vezi bratarile ”dacice” de aur). In plus, trebuie revizuita legea. Deocamdata, bunuri de patrimoniu sunt doar cele stiute si trecute pe listele oficiale. Celelalte nu. (Asta i-a permis lui Nastase sa scape de acuzatiile in privinta bratarilor de aur ”dacice”. Dar nu se aplica la altii. Deci, cum o fi legea?) Poate ca este mai bine ca acesti cautatori sa lucreze cu muzeele si inspectoratele de patrimoniu si sa comercializeze prin ei descoperirile. Oficial. Spunind de unde are fiecare obiect si mergand pe teren cu specialsitii, daca e nevoie. Apeland si la laboratoarele de specialitate pentru conservare... Niciodata nu se va reusi stopare fenomenului prin lege. Oricat de multi politisti vor fi angrenati. Apoi eu am vazut colectii de monede vechi (incepind din antichitate) gasite intimplator, la suprafata. fara nici un detector. Cine locuiest in zone arheologice bogate, are sansa sa gaseasca dupa ploi o gramada de obiecte vechi. Doar sa fie atent pe unde merge. Nu e hot. La pastreaza, le arata celor interesati, daca i se cer le doneaza. Dar poate motiva foarte usor ca sunt mostenire de la batrini. Legea e prost facuta. Nici cal. nici magar. Si in comunism era o lege mai permisiva in domeniu! Se facea declaratia de patrimoniu si omu pastra piesele. la vanzare trebuie asigurata preemtiunea statului si licitatiile trebuie organizate de muzee, nu de case de licitiatii. Se asigura autenticitatea piesei si pretul corect de pornire a licitatiei... Si se incheie si cu suspiciunea vesnica a ”organelor”.