Cum cerea un om de afaceri mită pentru vameşii constănţeni

vamesii

Aceste tarifuri ,se cunosc si la bruxelles! Lumea se mira de ce nu sunt afisate la intrarea ,IN VAMA AGIGEA!!! Stim si noi care sunt pretzurile si in functie de tarif ne bagam sau nu!!! Hai domnilor sa fim seriosi! Aceste lucruri sunt arhicunoscute, de zei de ani,aceasta practica !! Numai ascundeti adevarul sub pres! Pana acum spuneau ca au salarii mici! Acum au fost dublate,triplate!! De ce nu se pune stavila ??!!! Pentru ca nu le convine nici la directori !! Sunt anumiti directori care nu au nimic de declarat in declaratia de avere in afara de venitul salarial! Este posibi asa ceva!!??? Nu au mijloace de deplasare la seviciu,nu au case ,stau cu chirie!!