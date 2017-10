Cum au ajuns puştanii din cartierul Henri Coandă să spargă maşini în Poarta 6

Cum au ajuns puștanii din cartierul Henri Coandă să spargă mașini în Poarta 6

Nu au buletin încă, dar au început să se „specializeze“ în infracțiuni. Cinci puștani din cartierul social Henri Coandă au spart, într-o singură noapte, mai multe mașini parcate în cartierele CET și Poarta 6. Întrebate ce căutau copiii lor pe străzi, la acele ore târzii, mamele au găsit scuze: ba că le-au spus că au plecat la o „chindie“, ba să „cânte manele“, ba la fotbal.Tot mai multe furturi semnalate polițiștilor constănțeni au ca autori minori. În general, hoțomanii au între 13 - 17 ani și fură tot ce le pică în mână: de pe plajă, din corturi, din mașini.Isprava unor puștani din cartierul social Henri Coandă este de pomină, însă. Într-o singură noapte, cinci minori cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani au reușit să pună la cheltuială mai mulți constănțeni. Cei cinci au plecat de acasă, pe înserate, și spre miezul nopții erau în zona CET, unde au „țintit” Loganurile, le-au forțat încuietorile și au scotocit în interior. Au continuat apoi în zona Anda și au trecut liniile de cale ferată în cartierul Poarta 6. Aici, în jurul orei 3,00 noaptea, în timp ce „operau” la o mașină aflată în parcarea blocului G1, de pe strada Pajurei, au fost observați de un locatar, care a sunat la 112. După puțin timp, în cartier și-au făcut apa-riția două echipaje ale Secției 5 Poliție, care i-au găsit pe suspecți în cartier.„M-am trezit cu polițiștii la ușă!“Ulterior, polițiștii au început să sune la ușile proprietarilor mașinilor și să-i anunțe de ceea ce s-a întâmplat.„Eu m-am trezit cu polițiștii la ușă, cu o vecină, mi-au spus că mi-a fost spartă mașina. Nu furaseră nimic, forțaseră încuietoarea, scotociseră prin torpedou, dar nu au găsit nimic care să-i intereseze”, ne-a povestit Bog-dan, unul dintre păgubiți.De altfel, puștanii le-au mărturisit oamenilor legii că „aventura” lor nu a fost una încununată de succes. Au ales Logan-urile pentru că știau că sunt ușor de spart și căutau bani pentru a-și cumpăra alimente și băuturi răcoritoare. Nu au avut noroc, au găsit doar vreo 10 lei și … o gumă de mestecat.În schimb, le-au făcut pagube proprietarilor, care trebuie să scoată bani din buzunar pentru a înlocui sistemele de închidere ale mașinilor.Cum se justifică mameleMinorii acuzați de infracțiuni au fost duși la sediul Secției, pentru cercetări. Până după-amiază, polițiștii descoperiseră șapte mașini sparte, dar aveau indicii că puștii au scotocit în peste 12 autoturisme.La sediul secției de poliție au ajuns și părinții copiilor, care, întrebați ce căutau minorii, pe străzi, la ora aceea înaintată din noapte, au ridicat din umeri a neputință.„A plecat din timpul zilei, mi-a spus că merge la fotbal. Seara, când am văzut că nu vine, am crezut că întârzie cu copiii. E prima oară când face treaba asta, când sunt chemată la poliție. Băiatul face 13 ani în august, este cuminte, merge la școală. Mai am încă trei acasă, iar dacă va trebui să plătesc pagubele, nu știu ce voi face”, a afirmat Paraschiva Ibriș, mama unuia dintre micii hoțomani.De altfel, și ea, și vecinele ei din cartierul Henri Coandă susțin că înainte să se mute în locuințele sociale nu au avut probleme cu copiii. „S-au înhăitat în cartier cu diverși și au început să facă probleme. “„Mie mi-a spus că se duce la o chindie. Are 13 ani. Nu mi-a făcut niciodată probleme, e prima oară. Nu am dormit toată noaptea, am donat și sânge, acum am venit la Poliție direct de la spital. De când am venit în Henri Coandă a început să se poarte așa. Se ia după ceilalți care sunt acolo, borfași”, povestește o altă mamă, Ida Mailat.„Ce să-i fac, să-l omor? Numai eu știu câte probleme am avut. Copilul ăsta e clasa a VII-a la Școala 5, e premiant, învață foarte bine, dar s-a înhăitat cu cei din cartierul social. E a doua oară când vin la poliție din cauza lui. Așa că, să vină Protecția Copilului, să-l ia, căci nu știu ce să-i mai fac. Să-l țină la casa de copii, poate se potolește! Aseară mi-a spus că merge să cânte manele. Ce era să-i spun? Mergi, mamă!”, a afirmat Aurelia Andra Palade, o altă mamă.Vor plăti pagubele și amenziPână în prezent, paguba a fost estimată la aproximativ 2.000 de lei, dar este foarte posibil să mai crească. În plus, pe lângă faptul că vor trebui să plătească daune, părinții riscă să primească o amendă considerabilă. De aseme-nea, a fost sesizată și Protecția Copilului, pentru efectuarea unor anchete sociale, a subliniat comi-sarul șef Emilian Pârvu, șeful Poliției municipiului Constanța.