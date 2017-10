Cum arată Loganul care atinge 100 km pe oră în 3 secunde

Ştire online publicată Miercuri, 04 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Câțiva tineri din Suedia s-au gândit să concureze cu Dacia Logan în campionatul Swedish Touring Car Championship (STCC). Și Dacia are o contribuție serioasă în acest proiect, fiind implicată la nivel oficial.Weekend-ul care a trecut s-a desfășurat prima etapă din STCC. Echipa Dacia Dealer Team are înscris un sigur model în campionat, prototipul fiind pilotat de Mattias Andersson.În prima manșă, Mattias a terminat cursa pe poziția a cincea, pentru ca în a doua manșă să termine pe locul trei. După prima etapă Mattias Andersson se află pe poziția a treia în clasamentul general, scrie viteze.ro.Prototipul Dacia are caroserie din fibră de carbon și un șasiu tubular. Practic, deși vizual modelele diferă, au identități preluate de la modele de serie, sub caroserie sunt identice.Acest model Dacia utilizează un motor Nismo sau RenaultSport V6 de 3 litri care dezvoltă aproximativ 420 CP. Puterea este trimisă la puntea spate via o cutie secvențială cu 6 trepte. Loganul de STCC ajunge la 100 km/h în aproximativ 3 secunde și are o viteză maximă de 270 km/h, scrie realitatea.net