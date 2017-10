Cum arată consumatorul de droguri din Constanţa

Cum arată consumatorul de droguri din Constanța

Are până în 39 de ani, se droghează de cel puțin doi ani, de preferință prin prizare, dar nu are venituri, familia fiind cea care-l întreține.Drogurile preferate ale constănțenilor sunt etnobotanicele, după cum reiese din datele centralizate în Raportul național privind situația drogurilor 2012, realizat de Agenția Națională Antidrog și Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie.Profilul consumatorului de etnobotanice, așa cum a fost realizat de autorii raportului, descrie „un bărbat, cu vârsta cuprinsă între 15 și 39 de ani, care a debutat în consumul de substanțe noi cu proprietăți psihoactive la vârste mici”.„În general, este la prima admitere la tratament pentru consumul de droguri și solicită asistență prin serviciile de urgență, dar și din proprie inițiativă. Consumă etnobotanice zilnic, preponderent pe cale injectabilă, dar și pe cale pulmonară (fumat, inhalat) sau prin prizare, de cel mult doi ani de zile. Aproximativ două treimi dintre consumatori au nivel scăzut de școlarizare, o treime au nivel mediu, iar mai mult de jumătate nu au venituri proprii, fiind elevi și studenți. Majoritatea locuiesc cu părinții, familia, în locuințe stabile”, se precizează în raportul național.Peste o sută de constănțeni ajunși la UrgențăDincolo de capturile realizate de polițiștii de la Crimă Organizată privind substanțele psihotrope și traficanții (menționăm doar că, potrivit raportului, la începutul lui 2011 erau deschise 27 magazine de vise în Constanța și au fost închise toate, inclusiv și cele trei care ulterior și-au mascat activitatea ilicită în sex-shop-uri), specialiștii care au realizat raportul și-au concentrat atenția și asupra urmărilor consumului de droguri, și anume asupra urgențelor medicale cauzate de stupefiante.Analiza datelor colectate în urma monitorizării urgențelor arată că, la nivelul Constanței, drogurile preferate sunt substanțele psihotrope. Din cele 132 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale, doar două consumaseră hașiș. Restul au utilizat etnobotanice.„Nu au fost raportate cazuri de urgență datorate consumului de heroină, cocaină, ecstasy, amfetamine, substanțe inhalante, medicamente și alcool”, se menționează în raportul național.Cel mai mic drogat avea 13 aniÎn ceea ce privește vârsta consumatorilor, „cea mai mare parte dintre aceste persoane sunt tinere și foarte tinere (57% au vârsta sub 24 de ani, iar 36% au vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani), în timp ce doar 8% au vârsta peste 35 de ani. Vârsta medie este de 24 de ani, fiind similară celei înregistrate la nivel național, cea mai tânără avea 13 ani, iar cea mai vârstnică, 46 de ani. Cea mai frecventă vârstă înregistrată este de 19 ani. Majoritatea persoanelor care au acuzat probleme datorate consumului de substanțe psihoactive au fost de sex masculin (92%), în timp ce doar 8% au fost de sex feminin”, se mai arată în analiza autorităților.Sunt preferate prizarea și fumatulDe precizat că, potrivit raportului, în județul Constanța au urmat tratament antidrog 88 de persoane, dintre care 58 înregistrate în 2011. Majoritatea au folosit etnobotanice, două metamfetamine, iar alte două canabis.„În ceea ce privește calea de administrare a drogului principal, cea mai mare parte a persoanelor aflate în tratament pentru droguri la nivelul Constanței și-au administrat drogul pe cale intranazală sau prin prizat (26 persoane), în timp ce 25 au utilizat calea pulmonară, iar șase au inhalat substanțele consumate. Doar două persoane au optat pentru administrarea orală a drogurilor”, arată specialiștii ANA.