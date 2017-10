Cum ar putea cazul Huidu să revoluţioneze Justiţia din România?

Cum ar putea cazul Huidu să revoluționeze Justiția din România?

Cazul lui Șerban Huidu a adus din nou la rampă gravele probleme de comportament în trafic al șoferilor pe drumurile din România și consecințele lor. Mai mult, există discuții peste discuții vizavi de cum este aplicată legea la noi, comparativ cu alte țări, și cât de descurajante sunt pedepsele care se aplică în realitate de Justiția din România. Cele mai multe voci spun că, în cazul accidentelor soldate cu răniți grav ori morți, condamnările nu sunt deloc de natură de a-i descuraja pe șoferi. Iar acest lucru este reliefat prin deciziile judecătorești care se dau de instanțele de judecată, care își arată „roadele”, în fiecare zi, pe orice stradă din România… Aceleași legi, alte obiceiuri Există un mare semn de întrebare și cu privire la alt aspect. Legile privind sancțiunile pentru abaterile la legea rutieră sunt aceleași, în cea mai mare parte, ca și pe vremea lui Ceaușescu. Dacă atunci se dădeau pedepse deosebit de aspre pentru sancțiuni minore, acum condamnările sunt mult mai blânde, chiar și în cazuri în care își pierd viața oameni nevinovați. Comisarul șef Tudorel Dogaru ne-a declarat că el ar miza mult mai mult pe pedepse privative de libertate. „La noi, sancțiunile care se aplică sunt mult prea mici și tocmai de aceea conducerea unui autoturism pe drumurile publice, de exemplu, a devenit ceva banal și s-a transformat în sport național!”, ne-a declarat Dogaru. El a mai completat că aplicarea cât mai fermă a legii ar putea să conducă, în timp, la o disciplinare a șoferilor și responsabilizarea lor. „În Franța, de exemplu, se plătește câte 100.000 de euro pentru fiecare persoană omorâtă. Și nu este ca la noi, unde, până la finalizarea procesului, inculpatul să nu mai aibă nimic pe numele lui și să fi transferat toate proprietățile pe numele rudelor, nemaiputându-se pune în practică hotărârea judecătorească pentru că el, teoretic, nu are din ce plăti… Nimeni nu-l întreabă: «Dar tu din ce trăiești?»”. Ce spun judecătoriiMagistrații însă ne spun că, la individualizarea pedepsei, se au în vedere un cumul de factori, care pot fi în favoarea sau în defa-voarea celui acuzat. „De regulă, la individualizarea pedepsei, în astfel de cazuri se ține cont de atitudinea inculpatului în premomentul producerii accidentului, dacă este un începător sau nu, a consumat sau nu băuturi alcoolice, dacă a mai avut antecedente sau nu, dacă fapta sa a fost favorizată și de alte împrejurări etc. Circumstanțe atenuante sunt considerate, de exemplu, lipsa antecedentelor penale, atitudinea inculpatului, prin care regretă comiterea faptei, cooperarea în timpul anchetei, atitudinea cuviincioasă în fața instanței de judecată și neîncercarea de a îngreuna desfășurarea procesului penal”, ne-a declarat magistratul Ciprian Coadă, de la Tribunalul Constanța. Magistratul ne-a mărturisit că, în ceea ce privește consumul unor medicamente în timpul cărora conducerea unui autoturism este interzisă, din practică, el a constatat că, de obicei, avocații inculpaților încearcă să folosească aceste aspecte în favoarea clienților lor. Numai că astfel de argumente, de regulă, nu sunt luate în considerare de instanță ca fiind în favoarea acuzaților, ci atârnă mai degrabă în defavoarea lor. În ceea ce privește pedepsele aplicate, magistratul Ciprian Coadă ne-a spus că, în genere, în dosarele de ucidere din culpă cu două, trei sau mai multe victime, de obicei, s-au dat pedepse cu executare. Totul ține de judecători Avocatul Bogdan Pavel ne-a declarat că, din punctul lui de vedere, aplicarea unor pedepse cu executare s-ar impune pentru a fi descurajată producerea unor astfel de tragedii. Numai că totul ține de judecători… „În dosarul penal contează foarte mult intenția. În cazul uciderilor din culpă, nu există intenția, există doar culpa. Plecând de la această idee, judecătorii, la individualizarea pedepsei, trebuie să țină cont de alți factori. În cazul lui Șerban Huidu, el nu a fugit de la locul faptei, a cooperat, nu a consumat băuturi alcoolice, are permis valabil, toate aceste lucruri vor cântări în favoarea sa. Faptul că, acum un an, pe aceeași porțiune de drum, a avut permisul suspendat, poate cântări, însă, în defavoarea sa. În astfel de cazuri, judecătorii au grijă mai mult de latura civilă, în ideea că dacă vor fi despăgubite familiile victimelor se compensează, oarecum, pier-derile suferite, și se îndreaptă astfel mai degrabă către o pedeapsă cu suspendare, decât cu executare”, ne-a mai declarat avocatul Bogdan Pavel.