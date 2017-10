Cum am putea scăpa de şicanările din trafic

3

De Burlacu am scapat...

Cand dracului scapam de filfizonul asta de Dancu ?!? Cine il tine in brate pe acest nepriceput ? In toate statisticile , Constanta este pe locurile fruntase la evenimente rutiere grave , dar nu numai vara cand sunt turisti pe litoral.Acest militian Dancu s-a facut ca nu s-a intamplat nimic atunci cand Nicusor Constantinescu a adormit de beat ce era in intersectie la volanul masinii... Am inteles ca are studii de constructii auto care se potrivesc ca nuca in perete cu meseria de politist de la rutiera , aceea de a preveni accidentele rutiere/de control al traficului / respectarea regulilor de circulatie/etc...Acum ca am scapat de Burlacu care impartea pliante cu sfaturi cum sa ne aparam singuri noi cetatenii de infractori , pe cand si o schimbare a acestui Mircea Sandu al Politiei Rutiere Constanta ?!?