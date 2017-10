Cum acţionau hoţii de animale care au băgat spaima-n fermierii din Constanţa

2

Ancheta suspecta

Unui fermier din satul Movila Verde i-au fost furate 14 oi, in doua randuri (6 si 8). Politistii locali l-au luat sa vada daca printre animalele gasite sunt si ale lui, dar au fost intorsi din drum de superiorii lor. Nu odata, ci de doua ori. Unde au ajuns animalele gasite? Cum poate fi despagubit bietul om, dat fiind ca nici macar n-a fost informat in vreun fel... sunt aia hotii, ori ba, ca sa stie daca a scapat de ei. Niciodata, repet: NICIODATA, politistii arondati acestui sat (din com Independenta) nu au facut munca de preventie. Niciodata n-au organizat patrule. Ei stau la birou si constata faptele. Rareori se deplaseaza la locul furtului si-i descurajeaza pe pagubiti sa depuna plangeri. Felicitari politistilor care si-au facut datoria.