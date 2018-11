Cum a fost răsplătit bărbatul care a returnat 95.000 de euro găsiți într-un dulap







Samuel Stănici: Am deschis ușa și când am deschis, am găsit cutia. Nu am știut exact ce e, era cu un elastic. Am luat cutia și am pus-o pe pat.



Nu i-a trecut niciun moment prin cap ce urma să găsescă. Credea că e cel mult o cutie goală, pe care proprietarul dulapului a uitat să o arunce.



Samuel Stănici: Am început să deschid elasticul, am deschis-o și când am văzut culoarea aceea de bani, erau cei de 500 de euro deasupra și când i-am numărat era vorba de 95.000 de euro.



Dulapul a ajuns la timișorean după ce l-a cumpărat de pe internet. Nu l-a deschis atunci când l-a încărcat în mașină din casa proprietarului. I-a plăcut, l-a plătit și l-a luat, scrie digi24.ro







Vânzătorul dulapului i-a oferit celui care i-a returnat cei 95 000 de euro, 10 la sută din sumă, drept răsplată. N-a vrut să-i fie cunoscută identitatea și nici n-a dezvăluit cum de a uitat o asemenea sumă într-un dulap scos la vânzare pe internet.













Un bărbat din Timișoara a cumpărat, pe internet, un dulap în care se afla o comoară. Când a adus mobila acasă a găsit în ea o cutie cu 95.000 de euro. O surpriză nu doar pentru el, ci și pentru cel care i-a vânduse dulapul. Obiectul a aparținut unui bătrân care a murit iar fiul acestuia nu știa despre banii puși deoparte.