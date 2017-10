Cum a fost pusă Constanţa pe harta oraşelor revoluţionare din România

5

Ce 'revolutie' a fost in Constanta?

Pentru cei care au trait acele 'evenimente' pot recunoaste, acum dupa 27 de ani, ca a fost o rebeliune pusa la cale de elemente destabilizatoare, care s-au folosit in principiu de oameni fara ocupatie, usor de manipulat, care doreau sa parvina si sa distruga ce era bun in Romania. Nicidecum nu s-a dorit sa faca un viitor mai bun romanilor, ci doar acelora care au profitat de 'rebeliune' si care ajunsi la putere, au oferit multe avantaje acelora care au participat la 'debandada originala', asa zisii 'revolutionari'. Ma intreb, si va intreb, oare pentru asta au iesit atunci romanii in stada? Pentru avantaje personale? Au trecut 27 de ani si economia s-a prabusit. Nu sunt bani pentru investitii, nu sunt bani pentru sanatate sau educatie dar sunt bani pentru a 'recompensa' pe cei care au destabilizat ordinea din Romania, cu alocatii lunare de 2400 lei, spatii comerciale, locuri de veci, locuri de case, gratuitati peste tot, etc. in timp ce aceia care au muncit si muncesc, sunt buni numai de plata. Pai suntem normali la cap? In MO 467bis/07.07.2010, sunt validati 21.243 de revolutionari, dintre care 189 participanti la revolutie, 169 raniti si retinuti, 588 retinuti, 2226 raniti, 2059 urmasi de eroi martiri si....16.012 revolutionari remarcati prin fapte deosebite, cucertificate preschimbate! Cum este posibil asa ceva? Aceste avantaje ar trebui anulate de urgenta iar banii rezultati dirijati catre educatie si sanatate, pentru ca toti acesti indivizi care au beneficiat de aceste 'pomeni' nu au facut nimic bun pentru societate. Si inca ceva; cine a invadat Casa Alba in 22 decembrie '89? Daca va mai amintiti, erau numai tigani, oameni fara ocupatie, fetele de la Continental si Poarta 1 si ...cativa trecatori. Prima grija a lor a fost sa praduiasca birourile din cladire si sa-l proclame primar pe cine altul decat pe...Cercel(Dumnezeu sa-l aiba in pace!). Ce revolutie a fost asta? Pai celor care nu au lucrat in viata lor, le convine sa primeasca 2400 lei/luna cand unuia care a muncit o viata i s-a calculat o pensie de nici 1000lei/luna. Si inca o intrebare; De ce Constanta oras martir? Ca s-au vanat unii pe altii ca sa-si plateasca unele polite din ...invidie?

Răspuns la: pt calator

Adăugat de : doru, 16 februarie

nu e un articol de c....t. mai citeste l o data si daca te duce mintea vei realiza care este miza. daca nu, ramai cu prima ta impresie.