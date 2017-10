Cum a decurs întâlnirea dintre Radu Popescu şi judecătorul care l-a pus în libertate

Cum a decurs întâlnirea dintre Radu Popescu și judecătorul care l-a pus în libertate

Ieri, la Judecătoria Constanța, a avut loc o nouă înfățișare în procesul în care Radu Popescu este acuzat că l-a omorât, la data de 26 noiembrie 2011, într-un accident rutier produs pe strada Mircea cel Bătrân, pe fostul antrenor Vasile Luban, de 71 de ani. Popescu era băut și drogat și a și fugit de la locul accidentului. Pentru prima oară, Radu Popescu a apărut în fața magistraților fără a purta cătușele la mâini, iar asta pentru că, beneficiind de un viciu de procedură, săptămâna trecută el a fost eliberat din arest. Așa se face că judecătorul Mihaela Lavinia Cîrciumaru a dat ochii, ieri, cu cel pe care l-a eliberat din greșeală și în cazul căruia, deși, teoretic, dispusese menținerea în arest, practic, prin faptul că a omis să treacă dispozitivul de ședință, i-a semnat, de fapt, ieșirea din spatele gratiilor. Magistrații au audiat-o, ieri, pe soția lui Vasile Luban, sora acesteia și cumnatul ei. Petra Luban a povestit că a fost căsătorită cu Vasile Luban 51 de ani și aveau o familie fericită. Vestea morții soțului său i-a fost dată de polițiști, iar femeia a fost devastată de durere. „Soțul meu iubea foarte mult copiii. Lucra ca antrenor de dragul lor, și ar fi făcut acest lucru chiar și dacă nu ar fi fost plătit”, a povestit femeia. De asemenea, acesta și-a iubit enorm de mult familia, cele două fete ale sale, stabilite în Franța, fiind lumina ochilor lui. Sentimentul a fost unul reciproc, dovadă că, astăzi, fetele, la câteva luni de la moartea tatălui lor, cu greu își revin după pierderea suferită.„Soțul meu pleca și de două ori pe an în Franța, pentru că era atașat foarte mult de cele două fete. Pe nepoțica ce abia se născuse în luna octombrie 2011 nu a apucat să o vadă. El cumpărase bilet de avion și urma ca, la 11 decembrie, să meargă în Franța pentru a-și cunoaște nepoțica”, a declarat Petra Luban, numai că nu a mai apucat să facă acest lucru. „Pentru cele două fete, tatăl lor era ca o icoană” „Atât eu, cât și fetele mele, după decesul soțului, am intrat în depresie. Toate urmăm tratament. Fata cea mare este profesoară de chimie, după deces îi tremurau mâinile și nu mai putea lucra în laborator. A fost nevoită să stea în concediu medical. Fata cea mică nu a mai putut alăpta…”, a povestit femeia. Tot Petra Luban a spus că, la scurt timp de la moartea soțului, a fost căutată de un prieten al inculpatului, care și-a oferit sprijinul, dar ea a refuzat. „Am fost sunată și de mama, și de tatăl inculpatului, pentru a-și oferi ajutorul, dar am refuzat să mă întâlnesc cu ei. Le-am zis că nu vreau nici măcar o floare”, a completat femeia. Sora Petrei Luban le-a confirmat judecătorilor că aceasta trece în continuare prin momente grele, dovadă că nu poate locui singură și că, de când soțul i-a decedat, stă la ea acasă. „Pot spune că pentru cele două fiice, tatăl lor era ca o icoană”, a spus femeia. Aceleași lucruri le-a spus judecătorilor și soțul acesteia, care cu greu și-a putut stăpâni lacrimile în fața instanței. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 8 martie, dată până la care se preconizează a fi gata și raportul de expertiză dispus în cauză.