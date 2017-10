Cu mic, cu mare la Revelion. Lake View este gazda perfectă

Dacă nu aveți planuri pentru noaptea dintre ani, reprezentanții Lake View vă pun la dispoziție o petrecere memorabilă. Iar pentru ca Revelionul să fie cu adevărat reușit, la Lake View se poate petrece chiar împreună cu cei mici. Așa că lăsați bunicii să stea liniștiți și luați-vă copilul la petrecerea special gândită de reprezentanții centrului de distracții, care organizează în acest an, în premieră pentru județul Constanța, Revelionul copiilor. Muzica și voia bună vor fi pe primul loc, însă nu vor lipsi animatorii și actorii și alte surprize din program, spre deliciul copiilor și mulțumirea părinților. De asemenea, la Lake View, cei mici vor participa la o tombolă și vor face karaoke, sub atenta supraveghere a organizatorilor. Cei mici vor servi în noaptea dintre ani preparate special create pentru ei, pornind de la ruladă de pui, frigărui, turnuleț de castravete cu cremă de brânză, sărmăluțe în foi de viță în duet cu cârnăcior, ciocănele de pui în foietaj cu crochete de cartofi și, bineînțeles, desertul - preferatul copiilor.Nici cei mari nu duc lipsă de oferte la Lake View. Părinții se pot distra în aceeași clădire cu copiii lor, însă vor avea parte de intimitate și se vor relaxa, știind că prichin-deii lor sunt pe mâini bune. Meniul pentru adulți cuprinde ruladă de porc, piftie de curcan cu ou de prepeliță, rulou de somon cu cremă de brânză, mozaic cu măsline, somon cu tăiței de legume, sărmăluțe în foi de vită, mușchiuleț de porc împănat, pulpă de rață pe pat de varză cu smân-tână, tort și altele. De la Revelionul adulților nu vor lipsi muzica bună, asigurată de band-ul Just Music, trupă care va cânta live, dar nici dansul, răvașele și colindele.De asemenea, adulții vor participa la o tombolă la care vor fi puse la bătaie premii importante. La Lake View, cei mici se vor juca și distra pe cinste, iar părinții vor petrece o seară deosebită de Revelion fără grija prichindeilor.