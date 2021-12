Cu jalba în proțap la americani, pentru două escadrile F-16. „De ce să le cumpărăm, când ar putea să ni le doneze?”

În acest context, deputatul USR Nicu Fălcoi, președintele Comisiei speciale de control a SIE, a deschis subiectul nevoii pe care o are România de aceste aparate de zbor, în cadrul celei de a 21-a reuniuni a Forumului Parlamentar Transatlantic de la Washington. Subiectul a fost discutat cu congresmanii americani Eric Swalwell, președinte al Intelligence Modernization and Readiness Subcommittee din cadrul Comisiei permanente de Intelligence, și Devin Nunes, Ranking Member al Comisiei Permanente de Intelligence.



„Sunt sigur că SUA își doresc în România un partener cât mai puternic”





„Subiectele pe care le-am discutat au vizat abordarea NATO privind flancul estic al Alianței, solicitându-le sprijinul pentru tratarea nediferențiată între nord-est și sud-est, abordare pe care o susțin de patru ani și care poate fi sintetizată prin formula OneFlank, OneThreat, OnePresence, și care a fost preluată și de Ministerul de Externe de circa doi ani și jumătate. Mi-a fost, de asemenea, foarte utilă și împărtășirea experienței lor privind controlul democratic asupra serviciilor de informații, în vederea implementării exemplelor de bune practici în viitoarea legislație românească de reglementare a acestor servicii și, bineînțeles, am solicitat suportul fiecăruia dintre ei pentru includerea cât mai rapidă a României în programul Visa Waiver.





Nu în ultimul rând, am abordat un subiect pe care cred că niciun oficial român nu l-a abordat până acum, și spun asta după reacția pe care am văzut-o la cei doi congressmani. Am spus că, dat fiind faptul că România este cel mai stabil aliat al SUA din sud-estul Europei, singurul de fapt, sunt sigur că SUA nu-și doresc doar un partener loial și stabil, ci și un partener cât mai puternic. În acest sens, nu ar fi rău dacă ar face ceea ce au făcut și cu alte țări de-a lungul timpului, și anume să contribuie la transformarea armatei române în una cât mai puternică, prin donarea a două escadrile de F-16.





Se tot vorbește de cumpărarea a încă două escadrile de F-16, ba de la greci, ba de la norvegienii care și le înlocuiesc cu F-35. Dacă noi nu ne permitem, încă, să intrăm în programul F-35 și tot avem facilități pentru modernizarea și întreținerea F-16 în țară, de ce să cumpărăm aceste avioane, când partenerii noștri americani ar putea să ni le doneze, ei înlocuindu-le cu F-35? Vreau să vă spun că celor doi congressmani nu li s-a părut absolut deloc o cerere ieșită din comun. Ba chiar au promis sprijin în convingerea decidenților americani cu privire la această necesitate. Acum, dacă oficialii noștri responsabili cu asta nu vor face niciun demers, asta este altă discuție. Și din experiență vă spun că nu am prea multe speranțe că o vor face”, a afirmat deputatul Nicu Fălcoi.





Precizăm că, potrivit presei militare, guvernul de la Oslo urmează să pună în vânzare aproximativ 28 de avioane Fighting Falcon, iar România ar fi interesată să achiziționeze două escadrile F-16AM/BM din Norvegia. De asemenea, ministrul norvegian al Apărării, Odd-Roger Enoksen, a declarat recent că Guvernul de la Oslo „continuă discuțiile cu aliații NATO cu privire la vânzarea mai multor avioane F-16 norvegiene”.





În ultimul an, mai multe țări au vândut ori și-au anunțat intenția de a vinde avioane F-16 uzate. Israelul a vândut 29 de avioane de luptă F-16 A/B unei companii din Canada, specializată în furnizarea de servicii de instruire cu adversar pentru piloți militari, iar o firmă americană similară – Draken International – a cumpărat 12 avioane de luptă F-16 retrase din uz de aviația olandeză și alte douăsprezece de la norvegieni.





În ultima perioadă, mai multe forțe armate fac demersuri pentru upgradarea dotărilor militare, și anume înlocuirea avioanelor F-16 cu aparate de zbor F-35. Armata României nu are capacitatea financiară pentru a achiziționa noile aparate de zbor, iar presa străină – mai precis cea din Norvegia – a publicat faptul că România ar fi interesată să achiziționeze două escadrile F-16 de la norvegieni, avioane care ar urma să fie menținute în serviciu până la sfârșitul anului 2021.