Cu ce misiuni au avut de-a face scafandrii ISU

Anul acesta, echipa de scafandrii a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea a fost angrenată în 16 misiuni de căutare și recuperare persoane dispărute în râuri, canale sau lacuri, pe raza județului Constanța, cele mai multe înregistrându-se în lunile de vară, când foarte mulți turiști care nu au respectat indicațiile salvamarilor s-au aventurat în mare și au riscat să-și piardă viața. Una dintre cele mai dificile intervenții subacvatice a fost cea din data de 18 ianuarie, când, în urma unui accident rutier, o mașină în care erau șase persoane a căzut în Canalul Dunăre - Marea Neagră. Pentru că în zona respectivă curenții erau foarte puternici, temperatura apei era foarte scăzută și vizibilitatea era zero, scafandrii militari au fost nevoiți să ancoreze autoturismul pentru a fi scos din apă cu victimele în habitaclu.Misiunile scafandrilor militari sunt diferite și fiecare are gradul ei de dificultate. Factorii care îngreunează intervenția subacvatică sunt hula marină, curenții, temperatura apei, vizibilitatea redusă, iar în cazul în care victima este blocată, intervenția este cu atât mai solicitantă pentru salvatorii din adâncuri. Meseria de scafandru este o meserie în care există un risc permanent, apa netolerând nici cea mai mică slăbiciune, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic. Pentru a ajunge un scafandru profesionist, corpul are nevoie de o disciplină riguroasă și, adesea, de o tehnică foarte avansată. Adâncurile apelor sunt stabile, inerte, dar și ostile celui care le practică.