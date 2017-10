Cu câte amenzi au fost „bubuiţi“ şoferii constănţeni

Atenție, Poliția desfășoară razii în tot județul!

Cu câte amenzi au fost „bubuiți“ șoferii constănțeni

Începând de luni și până azi, polițiștii rutieri intensifică activitățile pentru prevenirea accidentelor rutiere grave. Astfel, oamenii legii derulează o acțiune în tot județul pentru reducerea riscului rutier.Polițiștii rutieri constănțeni au efectuat diferite analize și au identificat atât intervalele orare cele mai probabile de producere a unui accident rutier, cât și a zonelor cu risc crescut de accident de circulație.Astfel, oamenii legii rămân pe teren inclusiv astăzi, pentru a acționa împotriva principalelor cauze generatoare de accidente, dar și pentru sancționarea conducătorilor auto care încalcă orice regulă de circulație.Polițiștii se axează, cu precădere, pe combaterea și prevenirea accidentelor de circulație care au drept cauze viteza neregulamentară, neacordarea de prioritate a pietonilor sau mașinilor și traversarea prin loc nepermis a pietonilor.Astfel, doar în prima zi a acțiunii, luni, 26 noiembrie, polițiștii au dat 494 de amenzi, în valoare de 94.325 de lei. Cei mai amendați au fost cetățenii care au traversat strada printr-un loc nepermis, înregistrân-du-se 198 de astfel de amenzi.De asemenea, 140 de șoferi grăbiți, care nu au respectat viteza legală, au fost amendați cores-punzător. Nu în ultimul rând, în topul celor mai amendați se numără, bineînțeles, conducătorii auto care nu au purtat centura de siguranță, în număr de 60.În plus, opt șoferi au fost sancționați pentru că nu au acordat prioritate pietonilor, șapte pentru că nu au acordat prioritate altor mașini. 10 șoferi au fost amendați pentru că mașinile pe care le conduceau aveau diferite defecțiuni tehnice, doi conducători auto s-au „lipit” de o amendă pentru lipsa inspecției tehnice periodice, iar o persoană - pentru lipsa asigurării obligatorii. 68 de conducători auto au fost sancționați pentru alte abateri.Polițiștii constănțeni au reținut 17 permise de conducere, dintre care opt pentru neacordare prioritate pietoni, șapte pentru neacordare prioritate autovehicule și două pentru depășirea vitezei regulamentare. În plus, cinci certificate de înmatri-culare au fost retrase.Trei infracțiuni la regim rutierÎn cadrul acțiunii desfășurate, polițiștii rutieri au constatat și trei infracțiuni la regimul rutier.Cel mai reprezentativ caz îl constituie un accident rutier petrecut luni, soldat cu numeroase pagube materiale. Daniel Gigi B., de 49 de ani, din Constanța, conducea o autoutilitară pe bulevardul 1 Mai Vechi, din municipiu. Bărbatul s-a urcat la volan deși se afla sub influența alcoolului. Mai mult decât atât, acesta avea permisul de conducere suspen-dat. Bărbatul a pierdut controlul direcției și a intrat într-un stâlp de electricitate aparținând ENEL, însă, din fericire, nu au existat victime.În urma verificării bărbatului, oamenii legii au stabilit că acesta avea o alcoolemie de 1.06 mg/l alcool pur în aerul expirat.Daniel Gigi B. a fost reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore. Ieri, bărbatul a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Magistrații au luat hotărârea de a-l aresta pe bărbat pe o perioadă de 15 zile.