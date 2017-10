Cu alcool la volan şi fără permis, pe străzile Constanţei

Cu alcool la volan și fără permis, pe străzile Constanței

Mai mulți bărbați au fost depistați de polițiștii constănțeni în timp ce conduceau fără permis sau sub influența băuturilor alcoolice, pe raza municipiului și județului Constanța. Spre exemplu, ieri, la ora 11:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța l-au depistat pe M.C., în vârstă de 25 de ani, din municipiul Constanța, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 26.06.2016, ora 12.25, S.C., în vârstă de 37 de ani, din localitatea Independența, a condus un autoturism pe DJ 392, dinspre localitatea Independența către localitatea Dumbrăveni, fiind sub influența băuturilor alcoolice a intrat în coliziune cu un alt autoturism. În urma accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto din primul autoturism.La data de 26.06.2016, ora 09.40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ovidiu l-au depistat pe M.I., în vârstă de 49 de ani, din orașul Ovidiu, care a condus un tractor fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 26.06.2016, ora 11.10, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurale Topraisar, Postul de Poliție Mereni, l-au depistat pe Z.N., în vârstă de 33 de ani, din orașul Murfatlar, care a condus un autoturism fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauze s-au întocmit dosare penale.