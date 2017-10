CSM-ul va ţine sub observaţie, în continuare, Judecătoria Constanţa

CSM-ul va ține sub observație, în continuare, Judecătoria Constanța

Secția pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concluziile cu privire la controalele efectuate de inspectorii CSM, în această vară, la nivelul instanțelor constănțene. Judecătoria și Tribunalul Constanța au fost monitorizate de CSM pe perioada ultimului an din cauza managementului defectuos al președinților și vicepreședinților celor două instanțe. În vara acestui an, inspectorii CSM au revenit la Constanța pentru a verifica în ce mod au fost remediate deficiențele descoperite în 2007. Dacă la Tribunalul Constanța situația pare să fi fost remediată, la Judecătoria Constanța, din cauză că nu a existat o conducere stabilă în ultimii ani, situația rămâne în continuare sub semnul întrebării, fiind descoperite mai multe nereguli, din cauza volumului foarte mare de lucru, dar și a fluctuației mari de personal. „Având în vedere situația existentă la nivelul Judecătoriei Constanța, în sensul că funcțiile de președinte și vicepreședinte sunt încă vacante, apreciem că se impune în continuare monitorizarea activității acestei instanțe de către conducerea Tribunalului Constanța, pentru a fi eliminate riscurile de apariție a unor noi deficiențe organizatorice. Totodată, se impune, în continuare, implicarea judecătorilor delegați în efectuarea verificărilor periodice, acestea asigurând respectarea cadrului legal de activitate de către personalul auxiliar și adoptarea de noi soluții pentru eliminarea eventualelor deficiențe” - se spune în raportul CSM.