CSM, aviz negativ în cazul Adinei Florea, propusă de Tudorel Toader pentru șefia DNA

Adina Florea, propusă de ministrul Justiției pentru ocuparea funcției de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a susținut luni interviul în fața secției pentru procurori a CSM. Avizul este, însă, consultativ, scrie stirileprotv.roUPDATE 13:20: CSM a dat aviz negativ în ceea ce privește propunerea Adinei Florea pentru șefia DNA.Voturile exprimate au fost 6 negative și unul pozitiv.Obiectul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție nu este cercetarea infracțiunilor de abuz în serviciu, ci de a investiga infracțiuni de corupție la nivel înalt și mediu, a afirmat luni Adina Florea, propunerea ministrului Justiției pentru ocuparea funcției de procuror șef al DNA, informează Agerpres.„Din datele statistice pe care le-am avut la îndemână, activitatea Direcției Naționale Anticorupție s-a axat mai mult pe soluționarea infracțiunilor de abuz în serviciu. Cred că obiectul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție nu este constatarea și cercetarea infracțiunilor de abuz în serviciu. Este acela de a constata, de a cerceta și de a pune la dispoziția și pe masa judecătorului infracțiuni de corupție la nivel înalt și mediu. Infracțiunile de abuz în serviciu sunt infracțiuni prevăzute în Codul penal ca fiind infracțiuni de serviciu, iar în Legea 78/2000 - ca fiind infracțiuni asimilate celor de corupție. Mai mult decât atât, am auzit în spațiul public ideea că atât timp cât nu am putut să dovedim și să documentăm infracțiunile de corupție, astfel cum sunt ele prevăzute în Codul penal, am recurs la dovedirea infracțiunii mai facile, aceea de abuz în serviciu”, a declarat Adina Florea, în cadrul interviului susținut în fața membrilor Secției pentru procurori a CSM.