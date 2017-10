CSM a respins contestaţiile procurorilor Ţuluş şi Iorga împotriva revocării din DNA

CSM a respins contestațiile procurorilor Țuluș și Iorga împotriva revocării din DNA

Ştire online publicată Joi, 14 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul Superior al Magistraturii a respins, joi, contestatiile formulate de procurorii Doru Tulus si Mihaiela Moraru Iorga impotriva deciziei de revocare a acestora din functiile de procurori in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al CSM, Stefan Lucaciuc.In schimb, CSM a admis contestatia Mihaielei Moraru Iorga fata de decizia prin care s-a stabilit ca aceasta sa isi continue activitatea de procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau.Pe 4 iulie, Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz pentru revocarea din functie a procurorilor DNA Doru Tulus si Mihaiela Moraru Iorga.Pe 29 iunie, sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis Sectiei pentru procurori a CSM cererea de avizare a revocarii din functia de procuror DNA a Mihaielei Iorga Moraru, pe motiv ca aceasta nu a inregistrat un denunt in conformitate cu dispozitiile legale si nu l-a prezentat spre repartizare procurorului sef al sectiei din care facea parte. Neprezentarea denuntului a avut drept consecinta imposibilitatea aplicarii unor dispozitii procesual penale in raport cu persoane cercetate, a aratat procurorul sef al DNA.De asemenea, Kovesi a cerut si revocarea din functia de procuror DNA a lui Doru Florin Tulus "pentru existenta unei suspiciuni rezonabile ca impartialitatea sa este afectata, avand in vedere ca a solutionat dosare penale in care era implicata o persoana cu care avea raporturi civile".