Cruzime fără margini, la Cernavodă! Profesoară ucisă, cu mâinile legate și căluș la gură!

În scurt timp, la fața locului au ajuns două echipaje de la Detașamentul Cernavodă, cu o autospecială de stingere și una de descarcerare, iar pompierii au reușit să deblocheze ușa. De fapt, ulterior s-a stabilit, ușa apartamentului a fost încuiată, iar yala era blocată din cauza unei chei rupte.





În interior au găsit însă scena unei crime îngrozitoare: proprietara apartamentului, o femeie de 52 de ani, era moartă, într-o baltă de sânge, cu mâinile legate la spate și un căluș la gură, spun surse apropiate anchetei. Chestionați, vecinii au susținut că nu au auzit nici gălăgie din apartamentul femeii, nici ca cineva să fi intrat sau ieșit. „Au auzit abia astăzi de ceea ce s-a întâmplat, când am văzut mașinile de poliție. Am înțeles că avea gâtul tăiat și mâinile legate. Este teribil! Era o femeie liniștită, de treabă!”, a relatat o vecină, alarmată la aflarea veștii că în blocul în care locuiește cineva a căzut victimă unui criminal.



Blocul, dar și împrejurimile au fost rapid împrejmuite de polițiștii criminaliști, de anchetatorii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, care au demarat o anchetă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. Potrivit unor surse, în jurul prânzului, un bărbat a fost dus la audieri, fiind suspectat de comiterea faptei abominabile.



Colegii victimei, șocați de modul brutal în care a murit profesoara





Victima avea 52 de ani și, din primele informații, era consilier școlar la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia. La aflarea veștii, colegii au fost șocați. „Era un om extraordinar, respectat de colegi și elevi”, au arătat cei care au lucrat alături de ea și care au arătat că femeia era de religie catolică și a sărbătorit, de curând, Paștele. La rândul lor, colegii de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța au transmis un mesaj de condoleanțe. „Anunțăm, cu o tristețe fără margini, moartea fulgerătoare și violentă a colegei noastre, profesor consilier școlar Cristina P., un OM care va rămâne mereu în sufletele noastre! Familia CJRAE Constanța este pusă, astăzi, la grea încercare!”.





