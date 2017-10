Criza economică salvează vieţi pe drumurile constănţene

Criza economică salvează vieți pe drumurile constănțene

Deși pare greu de crezut, declinul economic și recesiunea în care se zbate întreaga planetă par să aibă și efecte benefice. Cel puțin așa susțin polițiștii constănțeni de la rutieră, care pun pe seama crizei economice scăderea numărului de accidente și al morților de pe șoselele județului. Potrivit acestora, este pentru prima oară în ultimii ani când se constată o reducere semnificativă a incidentelor rutiere, dar mai ales a numărului de morți și răniți. Comisarul Tudorel Dogaru, șeful Serviciului Drumuri Naționale și Europene din Cadrul Poliției Rutiere Constanța, spune că recesiunea economică se simte și pe stradă, unde circulă tot mai puține autovehicule, în special cele care aparțin persoanelor juridice. Această scădere a valorilor de trafic a avut ca rezultat reducerea simțitoare a accidentelor rutiere și a numărului de victime. „Criza economică, pe lângă marile efecte negative, are și unele părți pozitive. Noi punem scăderea numă-rului de accidente din primele șase luni ale anului pe criza economică. Din cauza declinului financiar, a scăzut numărul de mașini în trafic, iar acest lucru poate fi constatat foarte ușor. Sunt multe societăți foarte mari din județul Constanța, care aveau parcuri auto impresionante, care ofereau mașini de serviciu pentru sute de angajați. Din cauza declinului economic, acestea și-au redus activitatea, și-au restrâns cheltuielile și au renunțat la foarte multe autoturisme. Lucrul acesta se resimte pe drumuri, în numărul de accidente și de victime. Pentru prima oară în ultimii ani, avem o scădere considerabilă a numărului de răniți, a numărului de morți. Ceea ce pentru noi este un lucru îmbucurător”, ne-a declarat Tudorel Dogaru. Conform statisticilor din primele șase luni ale anului, în comparație cu aceeași perioadă din 2008, se remarcă o scădere cu peste 20% a numărului de persoane rănite în accidente rutiere. Astfel, de la începutul anului și până la finele lunii iunie s-au întâmplat 539 de accidente în județul Constanța, cu 66 mai puține față de anul trecut. De asemenea, s-a înregistrat decesul a 46 de persoane, cu 9 mai puține, și au fost rănite 574 de persoane, cu 124 mai puține, în comparație cu 2008. Singurul capitol la care s-a contabilizat o creștere este cel al răniților grav, 72 de persoane, cu patru mai mulți față de anul trecut. 478 de permise reținute pentru neacordarea de prioritate pietonilor Pe lângă criza economică, polițiștii constănțeni spun că au și ei un merit în scăderea numărului de accidente în urma acțiunilor din ultimele luni pe segmentele: neacordare de prioritate pietonilor, viteză și traversare neregulamentară. „În primele trei luni ale anului 2009, 37,9% din accidentele rutiere petrecute în județul Constanța s-au produs din cauza neacordării priorității pietonilor. Așa că ne-am axat acțiunile pe acest segment și am reușit ca până la sfârșitul lunii iunie să aducem procentul la 11,3%. Asta a însemnat 272 de permise de conducere reținute în plus față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungându-se la un total de 478. Acțiunea a fost foarte simplă. Am adus radarele în oraș, prevăzute cu dispozitiv de supraveghere video, și am lucrat exclusiv pe neacordarea de prioritate pietonilor. Iar rezultatele s-au văzut imediat. A scăzut considerabil numărul accidentelor și am reținut peste 270 de permise în plus”, susține comisarul Tudorel Dogaru. 16.000 de pietoni, amendați pentru că au traversat neregulamentar Polițiștii rutieri i-au luat în vizor și pe pietonii care traversează strada neregulamentar. Astfel, în ultimele luni s-a constat o creștere a persoanelor amendate pentru că au trecut strada aiurea cu peste 7.000, ajungându-se ca în jur de 16.000 de constănțeni să fie sancționați pentru această contravenție. „Am preferat să nu mai mergem pe avertismente și să-i amendăm deoarece doar așa ne putem atinge scopul. Cel mai greu e cu bătrânii și cu copiii, deoarece ei sunt cei mai expuși accidentelor în urma traversării străzii prin loc nepermis. Dacă pe cei mici nu avem cum să-i sancționăm, în cazul vârstnicilor, deși ne este greu, am decis să le acordăm amenzi. Am ales răul cel mai mic, pentru că, Doamne ferește, în cazul unui accident, oamenii ăștia sunt foarte sensibili la traume, se refac foarte greu sau deloc. E dificil să-i sancționezi, îți arată cuponul de pensie, bonul de la farmacie, însă trebuie să te gândești că poate îi salvezi viața așa. Dacă l-ai amendat, a doua oară cu siguranță nu mai face. Sancțiunea e ca un medicament. Are gust rău, dar efectul este bun”, ne-a mai declarat Dogaru. Amenda aplicată în asemenea situații este de 60 de lei în 48 de ore.