Criza economică asmute şcolile de şoferi împotriva instructorilor auto independenţi

Criza economică asmute școlile de șoferi împotriva instructorilor auto independenți

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a Legii 218/2009 care reglementează autorizarea instructorilor auto, pregătirea teoretică și practică a unei persoane în vederea obținerii permisului de conducere se realizează numai într-o școală de șoferi cu propriii instructori și profesori de legislație rutieră angajați cu contract de muncă în școlile de șoferi. Potrivit legii, instructorii auto ates-tați care au activat în baza Ordonanței 44/2008 ca persoane fizice autorizate își încetează activitatea până la apariția normelor de autorizare. Continuarea activității de pregătire practică a persoanei după data de 16.06.2009 intră sub incidența Legii 218/2009 care prevede amendă de la 4.000 la 6.000 lei și a Legii 12/1990 care prevede încadrarea contravențională sau penală și confiscarea veniturilor realizate. Școlile de șoferi au salutat apariția acestui act normativ, mizând că toți elevii care se pregătesc cu instructori autorizați independenți vor veni către ei. Mai ales că recesiunea economică și-a pus serios amprenta și asupra acestei activități. De aceea, directorii școlilor de șoferi din țară, reuniți zilele trecute, au somat instituțiile statului să înceapă să aplice legea și să îi scoată pe ceilalți instructori auto de pe stradă. În caz contrar, ei amenință cu plângeri penale împotriva Ministerului Transpor-turilor. Președintele Federației Națio-nale a Patronatelor Formatorilor din Transportul Rutier din România (FNPFTRR), Vasile Ștefănescu, consideră că există grupuri de interese în cadrul Ministerului Transporturilor, care nu pun în aplicare legea astfel încât școlile auto sunt prejudiciate. „Grupurile de interese din cadrul Ministerului Transporturilor să înceapă să respecte și să pună în aplicare ordinele ministrului, altfel vom depune plângere penală pentru abuz în serviciu în stare agravantă. Aceste grupuri de interese păstoresc de trei ani evaziunea fiscală. Totodată, conform articolului 11 din Ordinul nr. 1866/2006 al Ministerului Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română ar fi trebuit să închidă toate școlile de șoferi care lucrează în baza unui contract de colaborare cu instructorii auto”, a declarat Vasile Ștefănescu. Instructorii independenți, fără obiectul muncii La Constanța, acest lucru a început deja să se întâmple. Autoritatea Rutieră Română, reprezentanta Ministerului Transporturilor în această speță, a trimis tuturor școlilor de șoferi din județul Constanța o circulară prin care nu mai au voie să facă pregătire teoretică, de niciun fel, cu elevii instructorilor auto autorizați. În aceste condiții, instructorii își desfășoară degeaba activitatea pentru că nu pot înainta dosarele pentru examene. Elluchian Măgărdici, inspector ARR, ne-a comunicat că măsura a intrat în vigoare din 14 iunie și că s-au făcut și se vor mai face con-troale la școlile de șoferi și în trafic pe această temă. Reprezentantul autorității avertizează școlile de șoferi că dacă încalcă legea riscă amenzi usturătoare. 230 de instructori, afectați la Constanța De partea cealaltă, Vasile Budu, președintele Asociației Naționale a Instructorilor Auto din județul Constanța, condamnă decizia ARR, acuzând instituția că este mână în mână cu școlile de șoferi. „Au dat cei de la ARR o circulară, în urma căreia toate școlile de șoferi nu mai semnează dosarele instructorilor auto autorizați. Fără temei, fără nicio bază legală. Noi nu mai putem înainta dosarele pentru examene. Astfel, instructorii auto școlesc elevii, dar nu îi mai pot băga la examene. Asta pentru că ARR amenință școlile de șoferi că vor fi amendate dacă mai lucrează cu noi. O să facem și noi cereri la ARR să ne autorizeze, că am înțeles că asta era problema - că nu eram autorizați și de ei, și o să vedem atunci dacă vor putea să ne refuze și ce o să justifice”, a declarat Vasile Budu. Reprezentantul instructorilor auto spune că școlile de șoferi au tot interesul să îi tragă pe dreapta deoarece la ei mergeau cei mai mulți elevi. „Interesul ARR este să ne scoată pe noi deoarece 40% din angajații de acolo au școli de șoferi în spate. Dețin școli care, mai ales acum, pe vreme de criză, nu le mai aduc profit. Eu, instructor auto autorizat am cinci cursanți, în timp ce o școală de șoferi mare nu are mai mult de trei. Ar avea de câștigat dacă noi nu am mai funcționa, măcar pentru o vreme”, susține președintele Asociației Naționale a Instructorilor Auto. În județul Constanța, au fost afectați de această măsură în jur de 230 de instructori auto inde-pendenți. Criza economică i-a lovit crunt Reuniți zilele trecute în capitală, directorii școlilor auto s-au plâns că numărul cursanților a scăzut în primul semestru al anului cu până la 70% față de perioada similară a anului trecut, principalele cauze ale scăderii fiind concurența instructorilor independenți și criza economică. „Principala cauză a scăderii numărului de cursanți o constituie pirateria în domeniu. Apoi este vorba de criza economică. Acum doar cei care au nevoie de permis auto se mai înscriu la cursuri, iar cei care nu au nevoie urgentă de permis amână”, a declarat vice-președintele Federației Naționale a Școlilor de Șoferi din România. Și în rândul instructorilor auto independenți se resimte criza. Spre exemplu, la Constanța, numărul cursanților a scăzut cu 60% față de anul trecut. „Instructorii auto autorizați au o perioadă mai slabă. Suntem puțini care mai lucrăm acum. Numărul cursanților a scăzut și la noi, cu 50-60%”, ne-a declarat Vasile Budu, președintele Asociației Naționale a Instructorilor Auto din județul Constanța.