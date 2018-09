Criterii de urmat în stabilirea unui buget personal corect

Bugetul personal reprezintă modalitatea prin care ne ghidăm existența financiară, astfel încât să nu ajungem niciodată în situația neplăcută de a spune că am nevoie de bani . Ideal ar fi să ne gestionăm bugetul într-un mod care să ne permită să realizăm un plus financiar la sfârșit de lună, ceea ce înseamnă excedent. În momentul în care dispunem de acest plus înseamnă că avem bani pe care îi putem economisi, iar economisirea este instrumentul cel mai puternic pentru orice persoană care își dorește să se bucure de o existență de calitate. Iată, așadar, că un buget personal bine stabilit ne oferă posibilitatea de a ajunge în punctul în care mulți dintre noi ne dorim să ajungem: la economisire. Banii ne dau bătăi de cap de fiecare dată, fie prin absența lor, fie prin prezența limitată, iar în anumite cazuri prin excedentul lor. Dar, atât timp cât știm cum să ne stabilim un buget care să ne acopere toate cheltuielile, cu siguranță că astfel de dileme nu o să își mai facă apariția. Astfel, așa cum menționează CredMe România , dacă îți dorești să ai parte de succesul financiar pe care ți l-ai propus, este foarte important să iei în calcul aceste criterii care îți vor oferi posibilitatea de a ajunge la echilibru financiar:· Plătește-ți facturile mai înainte de toate – aceste cheltuieli au o valoare fixă, ceea ce îți permite să știi în mod exact care este cuantumul de plată și ponderea pe care o au în bugetul tău personal. Orice încercare de amânare, fie și cu câteva zile a plăților acestor facturi echivalează cu acumularea de penalități, care se vor regăsi pe următoarea factură. De aceea, orice factură primită trebuie achitată imediat, fără a se depăși perioada de scadență, astfel încât să nu genereze alte costuri adiționale și pe care nu le poți controla, ceea ce te va pune-n dificultate în ceea ce privește aprecierea bugetului pentru luna următoare.· Orice cheltuială înseamnă un minus în buget, indiferent de valoarea acesteia, așa că trebuie menționată – chiar dacă ți se pare că ai cheltuit o sumă mică de bani pentru satisfacerea unei anumite dorințe sau pentru a-i oferi cuiva drag un mic cadou, cu siguranță că banii pe care i-ai cheltuit au "dispărut" din buzunarul tău. A te gândi dacă merită sau nu să fie menționată această cheltuială în buget înseamnă o mare greșeală, pentru că, dacă vei proceda astfel în acest moment, cu certitudine o vei face și altădată. Drept urmare, nu contează valoarea cheltuielii, aceasta tot cheltuială rămâne.· Stabilește un raport între cheltuielile regulate și cele neregulate – cu siguranță că acele cheltuieli care se repetă în mod ciclic îți sunt cunoscute, dar ce se întâmplă cu acele costuri care nu sunt lunare, așa cum sunt taxele și impozitele pentru clădiri, parcare, mașină, etc? Acestea pot evolua de la an la an, în funcție de decizia Primăriei, la fel precum alte taxe (asigurarea auto, asigurarea de locuință, etc.), ceea ce înseamnă că trebuie să îți faci niște aproximări ale acestora și să începi să economisești în fiecare lună pentru a le acoperi în momentul efectuării plății.· Întotdeauna vor exista cheltuieli neprevăzute – viața are o doză ridicată de imprevizibil, de aceea este recomandat să iei în calcul și aceste cheltuieli neprevăzute, care se pot ivi atunci când nu te aștepți și-ți pot da bugetul peste cap. Chiar dacă este imposibil de determinat care este cuantumul acestora, indicat este să-ți stabilești o valoare pe care să o acoperi lunar prin economisire.· Evaluează-ți bugetul pentru a-l putea ajusta pe viitor – nu are niciun fel de relevanță dacă îți stabileșți un buget și te ții de acesta, dacă nu efectuezi o analiză a modului în care au evoluat cheltuielile tale. În acest mod vei știi care este situația, dacă au intervenit modificări în anumite categorii de cheltuieli sau dacă ți-ai îmbunătățit modul de consum în ultimele luni. Până la urmă, acesta este și unul dintre scopurile pentru care ai decis că este timpul să-ți întocmești un buget personal lunar: pentru a afla dacă progresezi sau nu în ceea ce privește modul de consum · Revizuiește-ți bugetul pentru că nimic nu rămâne stabil pentru o perioadă îndelungată de timp – dacă se întâmplă acest lucru înseamnă că ai rămas fidel/fidelă unei anumite rutine financiare, ceea ce este oarecum pozitiv, dar că nu ți-ai găsit și alte surse de câștig, ceea ce poate fi considerat a fi negativ. Trebuie să progresezi, iar dacă vei avea cheltuieli mai ridicate într-un anumit moment, iar acestea vor fi acoperite de venituri și nici nu vor fi încadrate în categoria celor inutile, atunci înseamnă că ai progresat din punct de vedere financiar.· Analizează în mod corect obiectivele de buget – ai nevoie de niște obiective pentru bugetul tău, pentru că în acest mod vei progresa (și vei fi motivat/motivată să evoluezi financiar), dar contează foarte mult și felul în care îți configurezi aceste obiective. Fii realist/realistă pentru că stabilirea unui obiective greu de atins pot conduce la frustrare și dezamăgire, iar acest lucru nu este benefic pentru bugetul tău și nici pentru tine.· Stabilește-ți limite echilibrate pentru bugetul personal – fii cât mai flexibil/flexibilă în modul în care îți setezi limitele, evitând să îți impui ceva strict, dar nici ceva care să fie foarte larg. Ai nevoie de echilibru atunci când este vorba despre bani, așa că încearcă să optezi pentru niște limite pe care să le poți respecta și controla într-un mod cât mai facil.Bugetul personal și strategia de urmat pe termen scurt pot fi extinse și pe termen mediu (6 luni) sau mare (12 luni), pentru că în acest fel vei obține o motivație mult mai bună. O persoană care își stabilește un buget corect, o să aibă parte de posibilitatea de a se bucura de continuitate, siguranță, stabilitate și consecvență în viața sa, mai ales din punct de vedere financiar. Este foarte important să identifici în mod corect care îți sunt nevoile și dorințele, apoi să-ți setezi așteptările la un nivel cât mai echilibrat, pentru că într-un final, bugetul tău personal să reprezinte un model care să-ți ofere posibilitatea de a progresa din toate punctele de vedere.