Cristi Boureanu, acuzat că şi-a bătut fiica: "La 14 ani au dreptul să se ducă să bea noaptea... Dumneavoastră i-aţi face cadou un telefon mobil copilului după ce a fugit de 5 ori de acasă?"

Cristi Boureanu, acuzat că și-a bătut fiica: "La 14 ani au dreptul să se ducă să bea noaptea... Dumneavoastră i-ați face cadou un telefon mobil copilului după ce a fugit de 5 ori de acasă?"

Ştire online publicată Marţi, 13 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cristian Boureanu a fost săltat de poliție din trafic. Fostul politician este acuzat de fiica lui că ar fi bătut-o în mașină. Pentru că fiica lui Boureanu este minoră, oamenii legii au chemat și protecția copilului. La ieșirea din sediul Poliției, omul de afaceri a declarat că nu este adevărat."Nu am bătut-o. După două ore și jumătate am găsit-o. Uitându-te pe net constați ce fac prietenii ei. Ei își dau check in. Când vezi că și Ioana este invitată, începi să-ți pui idei. Am primit că este la București. Nu pot să spun că este o fire mult mai nonconformistă decât colegii ei, dar sunt părinți care acceptă, părinți care nu știu, părinți cărora nu le pasă de rezultatele de la școală și părinți care sunt disperați și nu știu ce să facă.Dacă nu înțelegeam mesajele unei generații pe care credeam că o cunosc, dar nu o cunosc. Dacă nu era Laura nu descopeream atât de multe din fugitul de acasă, mersul la băute în Centrul Vechi al Ioanei și al altora. Eu am încercat să o înțeleg și să discut cu Ioana. Când 80 % din colegii tăi, băieții cred că 100%, la 14 ani au dreptul să se ducă să bea noaptea în Centrul Vechi... unii părinți îi lasă. La fete e mai complicat. Mulți părinți încearcă și reușesc să le țină.Recunosc, si noi am făcut aceste lucruri. Erau alte vremuri. Ioana are dreptul să plece cu mama ei. Dacă eu m-am ocupat atât timp de educația Ioanei am pretenția, cu ajutorul instanței, să fixez un program foarte clar de vizită. Dumneavoastră i-ati face cadou un telefon mobil cadou copilului după ce a fugit de 5 ori de acasă?", a declarat Cristi Boureanu.Un scandal monstru a avut loc pe o arteră circulată din Capitală, în apropierea Parcului Herăstrău. Jandarmii care aveau drept obiectiv de pază o ambasadă au observat o mașină decapotabilă negră, din interiorul căreia o tânără țipa ca din gură de șarpe. Jandarmii au intervenit și au constat că la volan se afla nimeni altul decât fostul politician Cristi Boureanu, și pentru că tănăra striga că este agresată, iar ei nu aveau competența să facă cercetări, au procedat în mod legal la anunțarea, prin stație, a dispeceratului 112, solicitând o echipă de intervenție de la Secția 2.Potrivit cancan.ro, patru mașini cu agenți de ordine publică și-au făcut apariția în foarte scurt timp, pentru că cearta deja escaladase. Fiica fostului politician, în vârstă de 15 ani, țipa ca din gură de șarpe "Mă bate, mă rupe în bătaie. M-a luat de păr, de picioare". Când polițiștii l-au oprit, Boureanu nu a putut să-și dovedească identitatea, pentru că nu avea nici un act la el. "Vă las buletin, pașaport, am totul acasă", le spunea el politiștilor, vrând să demonstreze că este cooperant cu aceștia. În acest condiții, oamenii legii au luat măsurile obișnuite, escortând pe toată lumea la secția de Poliție. Potrivit România TV, lui Cristian Boureanu i s-a făcut dosar penal pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, scrie romaniatv.net