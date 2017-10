Criminalul Florin Urzică urmează să-şi primească pedeapsa

Criminalul Florin Urzică urmează să-și primească pedeapsa

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au finalizat cercetarea judecătorească în dosarul în care Florin Urzică este acuzat că a comis două crime. Reprezentantul Ministerului Public în instanță a solicitat condamnarea la pedeapsa maximă prevăzută de lege, iar avocatul inculpatului a solicitat judecătorilor să țină cont, în momentul pronunțării sentinței, că „inculpatul s-a aflat sub imperiul unor emoții puternice, pentru că nu-și primea banii pentru munca prestată, și se afla sub influența băuturilor alcoolice”. De asemenea, avocatul a invocat faptul că, potrivit expertizei psihiatrice, Urzică prezintă un nivel de dezvoltare mentală foarte redus. În cele din urmă, apărătorul a cerut instanței să i se aplice lui Urzică pedeapsa cu închisoarea sub minimum special prevăzut de lege. Magistrații au rămas în pronunțare. În ultimul cuvânt, Urzică nu a spus decât că este de acord cu cele susținute de avocat… A omorât oamenii care i-au întins o mână de ajutor Procurorii au stabilit că, între 17 octombrie și 3 noiembrie 2007, Florin Urzică i-a ucis pe Gheorghe Dumitrescu și Ilie Cristian Rednic, în locuri și circumstanțe diferite, prin aplicarea mai multor lovituri de topor în zona capului, sustrăgând, ulterior, diverse bunuri care au aparținut acestora. Faptele lui Urzică au fost comise pe fondul consumului de alcool și în timp ce victimele dormeau, profitând de neputința acestora de a se apăra. Pe parcursul urmăririi penale, anchetatorii au constatat că, în luna octombrie 2007, Florin Urzică, originar din județul Vaslui, a încercat să își găsească un loc de muncă în județul Constanța, unde l-a cunoscut pe Gheorghe Dumitrescu. La câteva zile după ce a fost angajat la ferma piscicolă a acestuia, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul i-a aplicat victimei mai multe lovituri de topor în cap, provocându-i acesteia leziuni letale. După comiterea crimei, Urzică a abandonat toporul, a sustras două telefoane mobile, suma de 25 de lei, precum și o pereche de încălțăminte. Cadavrul victimei a fost descoperit a doua zi de lucrătorul cu ajutorul căruia Urzică se angajase la fermă. Victimele au fost lovite cu toporul După uciderea lui Gheorghe Dumitrescu, Urzică a plecat spre Medgidia, unde, pentru o scurtă perioadă de timp, a lucrat la o fermă de animale. Procurorii au stabilit că, ulterior, la 31 octombrie 2007, Florin Urzică ar fi ajuns la Ploiești, unde l-a cunoscut pe Ilie Cristian Rednic, care l-a ajutat să se angajeze cioban. În ziua de 2 noiembrie 2007, cei doi au consumat băuturi alcoolice, ajungând amândoi în stare de ebrietate, ceea ce a creat o stare conflictuală între ei. Urzică a așteptat ca Ilie Cristian Rednic să adoarmă și l-a lovit în zona capului cu un topor cauzându-i leziuni traumatice ce au condus la deces. După comiterea crimei, Urzică a abandonat toporul și a luat de la victimă o lanternă, un briceag, o haină de camuflaj de tip militar și două brichete. Urzică a fost prins de polițiști la 16 noiembrie 2007, la Bușteni. Cu această ocazie au fost găsite asupra lui o parte din bunurile sustrase de la victima Ilie Cristian Rednic.