Criminalitatea informatică, în creștere! Metodele „preferate” ale hoților din online

Poliția Română este mereu în căutarea de soluții de detectare, investigare și contracarare a noutăților ce apar continuu în criminalitatea informatică, de la structurarea grupărilor infracționale, specializate pe diferite paliere, la utilizarea tehnologiei digitale și a oportunităților oferite de internet, până la tehnici și strategii de săvârșire a infracțiunilor.





O metodă frecvent întâlnită este reprezentată de apelurile telefonice de tip phishing. Concret, infractorii apelează victima și folosind diverse pretexte, o conving să divulge date personale sau financiare ori să le transfere bani. În aceste situații, constănțenii sunt sfătuiți să verifice întotdeauna identitatea apelantului, contactând organizația în numele căreia pretind că sună. De asemenea, nu trebuie transmise prin telefon codul PIN sau parola de la Internet Banking, iar la orice urmă de îndoială trebuie contactată banca. O altă metodă este reprezentată de SMS-urile de tip phishing, când victimelor le sunt transmise diferite link-uri. Regula de bază este ca cei contactați astfel să nu acționeze în grabă și să nu intre pe link-urile trimise. La fel și în cazurile email-urilor cu astfel de solicitări. Infractorii informatici se bazează pe faptul că oamenii sunt ocupați și aleg să acceseze link-urile pe care le au la îndemână, nerealizând că în acest mod, de fapt, ajung să fie furați.





„Criminalitatea informatică din România se manifestă sub forma criminalității mărunte, orientată spre obținerea de bani, dar în special sub forma grupărilor organizate transnaționale, specializate în infracțiuni informatice, a căror activitate infracțională este organizată, aparent, după un model de business legal. Ofertele de produse și servicii la prețuri avantajoase, promovate în online, sub diverse forme, site-uri false, site-uri de scam, rețele de socializare, campanii de e-mail, sunt câteva din formele de manifestare ale fraudelor pe internet. Doar o parte dintre faptele penale comise prin utilizarea sistemelor informatice, care afectează utilizatorii și firmele, ajung să fie reclamate și aduse astfel la cunoștința Poliției”, au atras atenția reprezentanții Poliției Române.