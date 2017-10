Polițiștii constănțeni iau lecții de pe Discovery

Crime rezolvate cu gelatină alimentară

Nu au la dispoziție, întotdeauna, tehnica modernă de care au nevoie, iar lipsurile financiare cucare se confruntă instituțiile de stat, și inclusiv Poliția Română, își spun cuvântul.În astfel de situații, de criză am putea spune, experții criminaliști de la Constanța dovedesc de ce sunt considerați printre ceimai buni din țară!Pentru a dovedi cum s-a desfășurat o infracțiune, experții crimi-naliști sunt puși, de multe ori, în situația de a improviza. Comisarul Eugen Lipenschi, șeful Biroului de Expertiză de la Serviciul de Cri-minalistică, din cadrul Poliției Constanța, ne-a declarat: „De cele mai multe ori, în domeniile balistică și traseologie se improvizează în crearea modelului de comparație. De exemplu, pentru a stabili dacă pentru o spargere a fost folosit un clește gură de lup, căutăm toate elementele pentru a recrea condițiile spargerii: folosirea unui astfel de instrument, pe un material asemănător celui folosit în spargere, pentru a fi cât mai aproape de modul de formare al urmei. Astfel că, trebuie să găsim tot felul de materiale, de țevi, pe care le mai luăm și de la centrele de colectare a fierului vechi”.În urma unei astfel de improvizații, din nevoia de a reconstitui împrejurările unei infracțiuni, de data aceasta a unei împușcături cu un pistol cu bilă de cauciuc, experții criminaliști constănțeni au ajuns să folosească, în premieră în România, gelul balistic.Premieră în RomâniaGelul balistic este folosit, peste hotare, în testele standard ale poliției, ca înlocuitor al țesutului uman moale, în investigarea crimelor sau tentativelor de omor, pentru a stabili distanța sau viteza de tragere.Criminaliștii constănțeni s-au inspirat, pentru realizarea compoziției lui, de la celebra emisiune de pe Discovery, „Mythbusters” (Distrugătorii de mituri).„Am avut o lucrare și nu puteam să o rezolvăm. Seara, am văzut la televizor, la «Mythbusters», cum trăgeau în gel balistic. A doua zi, când am ajuns la birou, am intrat pe Internet, cu expertul de la balistică și am găsit tot felul de cercetări. Și am început să tatonăm, să încercăm și noi să-l realizăm.În fond, gelul balistic este gelatină alimentară, pe care o găsești în orice magazin, iar gospodinele o folosesc la răcituri. Diferă însă proporțiile de apă și substanță folosite. Noi am încercat, prima dată, cu proporțiile propuse de americani, dar nu ne-a ieșit. Așa că am refăcut, până am reușit“, a afirmat cms. Eugen Lipenschi.Mai bine de patru luni s-au străduit oamenii legii și în final le-a reușit compoziția. „Am folosit, până în prezent, gelul balistic în apro-ximativ trei sau patru cazuri”, a continuat expertul.Și radiografia este bună!Polițiștii recurg, de altfel, la tot felul de metode, ingenioase, pentru a-și rezolva cazurile. De exemplu, criminaliștii au fost nevoiți să folosească radiografia în examinarea balistică.„Am avut un caz în care victima a fost împușcată, iar după trei ani de la comiterea faptei, anchetatorii au dispus aflarea distanței de la care s-a tras. Victima era în viață, iar o parte din alice fuseseră scoase, dar o parte încă mai erau în el. Așa că a dus victima la radiologie, am observat unde erau alicele, am marcat și unde s-ar fi aflat cele care au fost scoase, prin marcarea cicatricelor, iar apoi, am făcut probe în poligon, cu același tip de cartuș și armă”, a explicat comisarul Lipenschi. În final, prin comparații și calcule matematice, s-a stabilit distanța de tragere.De aceea, pentru a fi un bun criminalist este nevoie, printre altele, de ingeniozitate, memorie bună și cunoașterea științelor exacte (matematică, fizică sau chimie).