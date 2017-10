Crimă pasională în lumea homosexualilor

Un bărbat de 72 de ani, din București, a fost găsit fără viață, zăcând cu gâtul tăiat în apartamentul său de vacanță dintr-un bloc din Constanța. Victor Profir a fost găsit mort de un prieten care a venit la malul mării deoarece bărbatul nu-i răspundea la telefon. Pentru a intra în casă, polițiștii au forțat ușa apartamentului 39, situat în blocul BM 17, de pe strada Pescarilor, din Constanța. După câteva minute, anchetatorii și-au dat seama că au de-a face cu o crimă oribilă. Bătrânul a fost găsit mort, înfășurat în două bucăți de perdea sub patul din dormitor. Cadavrul era plin de sânge. La gât avea mai multe tăieturi și urme de strangulare. Criminaliștii sosiți la fața locului au strâns probe, printre care și mai multe sticluțe cu lubrifiant. Cadavrul a fost transportat la morgă, unde s-a efectuat necropsia. Medicii legiști au concluzionat că moartea bărbatului a fost violentă și a avut loc în urmă cu trei zile. Inițial, Victor Profir a fost strâns de gât, iar apoi i-a fost tăiată beregata, ceea ce a dus la infarct. Pe de altă parte, legiștii au prelevat diverse probe care vor fi trimise la IML pentru a se stabili dacă victima a întreținut relații sexuale anale sau orale înainte de a fi ucis. Din primele cercetări se pare că bărbatul nu avea rude în țară, ci în Suedia. Oamenii legii au indicii că Victor Profir făcea parte din lumea homosexualilor. Și vecinii cred că bărbatul era homosexual, fiind mai tot timpul însoțit de băieți tineri. „Apartamentul de aici îl avea din 1995. Era un bărbat destul de tăcut, care nu prea intra în vorbă cu vecinii. Atunci când venea la Constanța era mereu însoțit de băieți mai tineri. Inițial, am crezut că sunt fiii lui, însă pe urmă am aflat că ar fi homosexual”, spune vecinul de apartament, Nicolae Toma. Potrivit martorilor, Victor Profir a fost văzut ultima dată în compania unui tânăr de aproximativ 38 de ani, care se presupune că ar fi fost iubitul victimei. Pentru moment, anchetatorii nu cunosc mobilul crimei, fiind posibil ca acesta să fie jaful sau chiar o crimă pasională pe fondul geloziei. Oamenii legii au început cercetările și îl caută pe tânărul de 38 de ani. O crimă asemănătoare a avut loc în urmă cu 12 ani Un caz asemănător care a zguduit orașul Constanța a avut loc în urmă cu 12 ani. Și atunci, crima a avut loc într-un apartament situat pe strada Pescarilor, iar victima era tot homosexual. Autorii oribilei crime nu au fost pedepsiți nici în zilele noastre. În luna octombrie 1998, Ștefan Itoafă, președintele filialei LADO Constanța, a fost găsit decapitat pe canapeaua din propria garsonieră, dezbrăcat, cu mâinile și picioarele legate la spate și dantura spartă. Tânărul în vârstă de 24 de ani era liniștit, nu avea dușmani și chiar avea o logodnică, pe nume Carmen Drăghici. Aceasta a fost, de altfel, cea care și-a găsit iubitul mort, în locuința de pe strada Pescarilor. Pe trupul victimei au fost descoperite 20 de înțepături de cuțit, iar pe peretele din fața canapelei era schițată, în culorile roșu și negru, o zvastică, ce avea în colțuri literele MLOD. Cercetările au scos la iveală lucruri nebănuite până atunci nici măcar de partenera de viață a victimei. Ștefan Itoafă era, după cum a reieșit din investigații, homosexual, aspect despre care iubita lui nu știa. De altfel, ea a și negat vehement că logodnicul ei ar fi avut vreo legătură cu lumea pederaștilor. La fel ca și în cazul lui Victor Profir, ușa apartamentului unde locuia Ștefan Itoafă nu prezenta urme de forțare, de unde s-a concluzionat că bărbatul îi cunoștea pe asasini și le deschisese de bună-voie. De altfel, pe masă au fost găsite trei pahare și o sticlă de coniac albanez. Pe unul dintre pahare se aflau amprentele ale lui Itoafă, dar celelalte erau necunoscute anchetatorilor. Cadavrul prezenta urme de spermă în anus și în cavitatea bucală, de unde s-a concluzionat că victima întreținuse raport sexual cu o persoană de sex bărbătesc. Principala ipoteză a fost crimă în lumea homosexualilor, iar, curând, s-a ajuns și la primii suspecți. Anchetatorii au susținut că Alin Grecu, inginer la crama din Basarabi, și pictorul decorator Vasile Munteanu ar fi fost ultimele persoane care l-ar fi văzut în viață pe Itoafă. Cei doi au negat vehement că s-ar fi aflat în locuința victimei în noaptea crimei, însă probele aduse de anchetatori au fost indubitabile: impresiunile de pe cele două pahare le aparțineau. Polițiștii susțin că la vremea respectivă, testul ADN era la începuturile sale și IML nu a putut stabili cu exactitate că urmele de spermă aparțineau celor doi, iar ancheta s-a împotmolit. Așa se face că, deși au fost arestați la o lună de la comiterea crimei, din lipsă de probe solide, la expirarea mandatului, cei doi au fost puși în libertate de magistrați. Principala ipoteză a anchetatorilor a fost crimă comisă pe fondul geloziei, după ce Itoafă le-ar fi spus partenerilor săi că dorește să înceteze viața dublă pe care o ducea deoarece intenționa să se căsătorească. La scurt timp după ce a fost pus în libertate, principalul suspect, inginerul Alin Grecu, a plecat în America. În anul 2007, el a murit de SIDA, boală contractată în urma relațiilor sexuale pe care le întreținuse cu diferiți parteneri de-a lungul timpului.