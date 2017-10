Crimă pasională cu 69 de lovituri de cuţit

Crimă pasională cu 69 de lovituri de cuțit

Medicii legiști din Constanța au finalizat necropsia efectuată asupra tinerei ucise de amantul său. Specialiștii au stabilit că Mihaela Cristina Tolea, de 32 de ani, a fost ucisă cu 69 de lovituri de cuțit, iar din cauza hemoragiilor interne și externe, fata a murit în momentul în care i s-a scurs tot sângele din corp. Din cauza numărului mare de lovituri, până și polițiștii cu experiență au rămas uimiți de brutalitatea cu care a fost săvârșită crima. Pe de altă parte, autorul infracțiunii, taximetristul Givan Ismail, de 38 de ani, a fost prezentat, ieri, judecătorilor de la Tribunalul Constanța. În urma audierilor, magistrații au emis mandat de arestare preventivă, pe o perioadă de 29 de zile, sub acuzația de omor calificat. Tot ieri, familia fetei a venit la morga Cimitirului Constanța și a luat acasă, la Mangalia, sicriul Mihaelei. Mama tinerei omorâte de amant este în stare de șoc și spune că a aflat de la televizor că fata ei a fost ucisă. „M-a sunat o verișoară din Constanța și mi-a spus că a văzut la televizor. Nu mi-a venit să cred, deși o amenința tot timpul că o omoară dacă rupe legătura cu el”, spune mama Mihaelei, Cristina Tolea. Printre lacrimi, Stanca Tolea, mama fetei, a precizat că legătura amoroasă a celor doi dura de opt ani de zile. „Ea vroia să termine relația cu el, dar era foarte gelos și nu-i dădea pace. Venea tot timpul după ea, la Mangalia”, a declarat mama tinerei ucise. Despre amenințările pe care le primea știe și fratele Mihaelei, Marian Tolea. „Îi trimitea mesaje, o jignea și amenința, dacă nu vroia să vorbească cu el” spune fratele fetei ucise la numai 32 de ani. Mai mult, familia tinerei deține un mesaj primit pe telefonul mobil de Mihaela de la Givan, chiar în noaptea crimei. „Fă… răspunde la telefon… o să-ți pară rău”, scria într-un mesaj taximetristul Givan Ismail. De partea cealaltă, rudele amantului dau vina pe fata moartă și spun că ea era cea care nu-i dădea pace bărbatului. „Am aflat în urmă cu mulți ani că are o amantă. L-am rugat să termine relația asta, pentru că aveam doi copii de crescut. Atunci l-am iertat, pentru că mi-a promis că o să se despartă de ea. După câțiva ani am aflat că sunt, în continuare, împreună. Pe mine mă mințea și spunea că nu mai este cu ea. Anul trecuta, de Crăciun, m-a sunat ea și mi-a spus să renunț la el pentru că pe ea o iubește. Apoi, mi-a povestit că au fost plecați îm-preună la munte. El spunea că nu este adevărat, deși ea spunea că are dovezi”, povestește printre lacrimi, soția taximetristului. Mihaela Cristina Tolea și Givan Ismail s-au cunoscut în urmă cu opt ani. Deși bărbatul este însurat și are doi copii, cei doi au trăit o poveste de dragoste care s-a terminat tragic. Luni seara, Givan s-a dus la Mangalia și a luat-o pe amanta sa în autoturismul cu care făcea taximetrie. În mașină, cei doi s-au luat la ceartă. Se pare că, la nervi, Mihaela l-a amenințat pe bărbat că dacă nu o lasă în pace, îi va telefona nevestei și îi va spune despre relația lor, moment în care Givan și-a ieșit din minți. Tânărul a pus mâna pe un cuțit și i-a aplicat mai multe lovituri, în spate, în burtă și pe picioare. Bărbatul s-a plimbat toată noaptea cu taxiul, după ce a mutat trupul femeii în agonie pe bancheta din spatele mașinii. Așa a ajuns la Constanța, pe strada Baba Novac, în zona Energia. A aruncat arma crimei, un cuțit, în lacul Siutghiol. După ce a conștientizat crima oribilă pe care a comis-o, Ismail Givan și-a tăiat venele. Probabil, speriat de moarte, criminalul, aflat în agonie, și-a sunat un văr căruia i-a povestit ce a făcut, iar acesta a anunțat polițiștii.