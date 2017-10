Crimă la Viroaga

1

crima din viroaga

buna ziua stimata redactie am citit articoul dvs despre cumnatul meu dragan ion din viroaga care a fost ucis an data de 2 iulie 2011 anchetatori spun multe an cazu acesta dar nu a fost facut pooze la locul crimei nu a fost facuta reconstituire nu a fost nimica antre adevarat criminali au fost judecati dar lisau dat 16 ani de detentie si conplicielui 3 ani domnule unde este dreptatea an tara asta sau auzit zvonuri an sat la viroaga ca criminalul sar fi sinucis nu stim ce sa mai credem noi familia lui ion dragan