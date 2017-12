CRIMĂ LA METROU / Tatăl primei tinere agresate: „Dacă o luau în serios de la început, poate altfel stăteau lucrurile”

Joi, 14 Decembrie 2017.

Vasile Țăne, tatăl primei tinere atacate la metrou, în stația Costin Georgian, a povestit la Digi24 prin ce a trecut fiica lui și a descris pas cu pas filmul evenimentelor din 12 decembrie.„Eu am dus fata la metrou. După aceea m-am dus să-mi văd de treabă. Am mai avut ceva de cumpărat și când m-am îndreptat către casă am sunat soția. Ea mi-a spus: sun-o repede pe Alexandra, că nu știu ce s-a întâmplat la metrou, plânge. Am sunat-o repede. Mi-a spus repede. I-am zis: unde ești, stai acolo. Am dus-o la dentist, în momentul în care am dus-o la dentist, eu n-am vrut la sun la început la 112, m-am gândit că poate s-a speriat copilul. Când am ajuns acolo, în 2-3 minute s-a urcat în mașină, mi-a spus pe scurt despre ce e vorba. Am pus mâna pe telefon și am sunat la 112. Doamna de acolo mi-a spus că trebuie să merg la Costin Georgian, că ei au poliția lor”, a spus tatăl tinerei.„Am fost la Costin Georgian, mi-a zis: stați să sun la poliție. Au sunat la poliție și apoi m-au trimis la Unirii. Acolo am așteptat, că era altă persoană înainte. Era o doamnă care își pierduse o geantă și s-a pierdut timp, timp mult, care știți că e prețios. Cam o oră jumate am stat acolo. Cam o oră jumate până ne-au băgat să ne uităm pe camere. Până în chestia asta, să își dea seama de gravitatea faptelor, a fost tratată așa, hai cine știe, poate a fost doar o altercație, nu au luat-o în serios. Poate dacă o luau în serios de la început, poate altfel stăteau lucrurile”, a mai spus Vasile Țăne.Bărbatul a relatat pentru Digi24 și ce i-a povestit fiica lui despre agresoare: „Avea o privire rece, urâtă. A fixat-o cu privirea când a coborât pe peron. S-a trezit cu o împinsătură puternică. A crezut inițial că e o glumă. A reușit să scape.”Tatăl victimei a mai spus că femeia agresoare „ca să se victimizeze, să nu o linșeze lumea, striga: mi-a luat banii, mi-a luat banii și arăta către fată”.„Lumea ce să creadă? Întreba: mă, tu i-ai luat banii? A bufnit-o plânsul, atunci a realizat ce s-a întâmplat. Nu a reacționat nimeni, nu a băgat-o nimeni în seamă: ia mă, să vedem ce s-a întâmplat”, a mai povestit Vasile Țăne.