CRIMĂ ÎN VAMA VECHE! Un tânăr a fost UCIS ÎN BĂTAIE în zona Amfora

1

Cronica unei morti anuntate

Politia si Jandarmeria nu se implica în tâlhării și violențe, din pacate. Preocuparea disproporționată a acestor institutii este, aproape exclusiv, pentru ratații care consumă diverse substante. Anul trecut (05.06.2017), de Rusalii, confirm ca cineva a fost batut crunt si deposedat de telefonul mobil, de catre un grup mare de bestii umane, in aceeasi zona, pe plaja, in zona Stuf. Politia nu a facut nici o investigatie la fata locului, nu au fost mobilizati jandarmi, desi de la tălharia cu violență.... pana la moarte nu mai era mult; intre timp li s-a comunicat Politiei IMEI-ul telefonului, certificatul medico-legal al victimei, insa nu s-a intamplat nimic timp de un an.